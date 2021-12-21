İŞKUR Tarafından İşsiz Vatandaşlara Müjde! Dilekçe Verenlere 3.000 TL yakın ödeme!

İŞKUR tarafından issiz olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Dilekçe veren herkese 3.000 TL ye kadar ödeme fırsatı. Duyuru İŞKUR üzerinden resmi internet sitesinden yayınlandı…

İssizlik ülkemizde önde gelen sorunlardan birisidir. Ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar yanında pandemi dönemi de eklenince gençler ve aileler issizlikten dolayı sıkıntı içerisine giriyor. İstekleri dışında işten çıkarmalarda, yeni işe girinceye kadar İŞKUR üzerinden issizlik maaşı verilir. Sigortalar da bu geçen süre içerisinde ödenmeye devam eder.

İşsizlik Maaşından Kimler Yararlanacaklar

İssizlik maaşından faydalanmak için kişilerin bazı şartları karşılamaları gerekir. Bunların başında gelen ilk şart kendi rızası dışında işten çıkarılmaktır. Eğer sizlerde bu durumda iseniz veya sizi istifa ettirmek zorunda bıraktılar ise, İŞKUR üzerinden maaş yardımı alabilirsiniz. Bir diğer husus ise en az 4 ay boyuncu kesintisiz olarak sigortalı çalışmış olmanız gerekir. Bu şartları sağladığınızda issizlik maaşından yaralanma imkânınız mevcut.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşına başvuru yapmak için en yakın İŞKUR müdürlüklerine gidilerek başvuru yapılabilir. Bunun haricinde kurumun internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. Fakat bu başvurular işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde yapılmalıdır.

İşsizlik Ödeneği İmkânları

İssizlik ödeneğinden kişilere sadece maaş imkânı mevcut değil. Bunun yanı sıra;

İş bulma imkânı

İssizlik ödeneği

Genel sağlık sigortası

Mesleki gelişim

Ne Kadar Süre İşsizlik Maaşı Alınır?

İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından belirlenen şarları sağlayan kişilere belli süre dâhilinde verilir. Bunda detaylı bir ödeme planı ve hesaplaması mevcuttur.

600 gün süreli sigortalı olarak çalışan ve issizlik sigortası ödenen sigortalı işsizlere 180 gün boyunca, 900 gün süreli sigortalı olarak çalışan ve issizlik sigortası ödenen kişilere 240 gün, 1080 gün sigortalı bir şeklide çalışan ve sigortası ödenen kişilere ise 300 gün boyunca issizlik maaşı ödemesi yapılır.

İssizlik Maaşı Tutarları