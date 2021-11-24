İŞKUR İşsiz Vatandaşlar İçin Son Duyuruyu Müjdeledi! Dilekçe Verenlere 2840 TL Verilecek!

İşsizlik ülkemizin en temel ve büyük sorunlarından birisidir. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar bir tarafa, Covid-19 pandemisi de derken gençler ve aile sahibi olanlar ortak dertleri olan işsizlikten mustarip oluyor. Çalıştıkları işlerden kendi isteklerinin dışında ayrılmak durumunda kalan kişiler, yeni bir işe girene kadar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşını alabiliyor ve üstelik sigortaları da bu zaman içinde ödenmeye devam ediyor.

İşsizlik Maaşından Kimler Yararlanabilir?

İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşını alabilmek için kişilerin bazı şartları sağlaması gereklidir. Bunlardan ilki, kişinin kendi isteğinin dışında işsiz kalmasıdır. Eğer siz de bu durumu yaşıyorsanız ya da istifa etmek zorunda kaldıysanız İŞKUR tarafından sunulan maaş yardımından faydalanamayacaksınız. Ayrıca kendi isteğinizin dışında çıkarıldığınız işte en az 4 ay boyunca kesintisiz olarak sigortalı biçimde çalışmış olmanız gereklidir. Eğer bu şartları sağlıyorsanız İŞKUR’un sunduğu işsizlik maaşından yararlanabilirsiniz.

İŞKUR’un İşsizlik Maaşı Almak İçin Başvuru Yapmak

İşsizlik maaşına almak isteyen kişiler, kendilerine en yakın uzaklıktaki İŞKUR Müdürlüklerine gidebilir ve başvuru yapabilir. Bunun dışında www.iskur.gov.tr internet adresinden de başvuru yapılabilmektedir. Bu başvuruları işten ayrıldıktan sonra, devam eden 30 gün içinde yapılması gereklidir.

İşsizlik Ödeneği İmkanları Nelerdir?

İşsizlik ödeneğinde yalnızca maaş imkanı bulunmuyor, İŞKUR başvurusunu kabul ettiği kişilere;

İşsizlik Ödeneği

Yeni bir iş bulma

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Meslek geliştirme,

Meslek edindirme ve mesleki yetiştirme eğitimi gibi çeşitli imkanları da sunuyor.

İşsizlik Maaşını Ne Kadar Süre İle Alırım?

İŞKUR tarafından koşulları sağlayan kişilere verilecek olan işsizlik maaşı, kişilere süreli olarak verilmektedir. Buna göre detaylı bir ödeme planı ve hesaplama yöntemi vardır.

600 gün sigortalı şekilde çalışan ve de işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 180 günlük,

900 gün sigortalı şekilde çalışıp işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 240 günlük,

1080 gün sigortalı şekilde çalışıp işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 300 günlük olacak şekilde işsizlik maaş ödemesi yapılıyor.

Maaş miktarları ise;

Son 4 ay asgari ücretle çalışmış olan kişiler 1.420,14 TL,

Son 4 ay 4.100,00 TL maaş ile çalışmış kişiler 1.627,55 TL,

Son 4 ay 7.500.00 TL maaş ile çalışan kişiler ise 2.840,28 TL olacak şekilde işsizlik maaşı ödemesi alıyor.