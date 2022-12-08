İŞKUR Duyurdu! İşkur Eğitirken İşsizlere Günlük Ödeme Yapıyor!

İŞKUR İşbaşı eğitim programlarını açıkladı. Eğitim verirken maaş veren tek kurum olan İşkur yeni mezun ya da tecrübesiz olan kişilere yol göstermeye devam ediyor. İşverenleri ve işe girecekleri tek bir platformda bir araya getiren İşkur yeni bir çözüm fırsatı oluşturuyor. Verimli bir çalışma alanı oluşturabilmek öğrenirken para kazanmayı sağlayacak bir sistem benimsendi. İŞKUR'un ortaya koyduğu program kapsamında süre bitimine kadar kişi eğitimlerini alıyor. Bu konuda kendine istihdam edilebilir bir pozisyona getiriyor ve bu sırada günlük bir ücret kazanıyor. İŞKUR'un İşbaşı eğitim programı tüm vatandaşlara açık İŞKUR'a kayıtlıyken işsiz hale düşen meslek edinmek isteyen tüm kişiler sunulan bu fırsattan faydalanabiliyor.

İşkur İşbaşı Eğitim Süreleri Kaç Gün Sürüyor?

Programın süresi, alınan eğitim dalına yönelik değişiklik gösterilebiliyor. İmalat sektörü ve bilişimde çalışan kişiler için en fazla 6 aylık bir dönem eğitiminden geçiriliyor. Farklı sektörlerde ise bu rakam 3 aya kadar düşebiliyor. Geleceğin mesleği olarak adlandırılan kategorideki meslek dallarında ise 9 ayı bulabiliyor. Günlük olarak 5 ve 8 saat arasında eğitim görülüyor. Haftanın 6 günü boyunca devam ediyor ve 45 saatlik zaman diliminde çalışma süresi sunulmuş oluyor. Pek çok kişi bu programlara nasıl başvurabileceğini araştırıyor. İşbaşı eğitim programlarını online platformlar üzerinden başvuru yapılabiliyor. Herhangi bir şubeye gitmeye gerek kalmıyor.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Şartları Nelerdir?

İŞKUR internet sitesine giriş yapıldıktan sonra e-şube alanına geçmek gerekiyor. Sunulan bu eğitimlerden kişi en fazla 2 kez faydalanabiliyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından faydalanmak isteyenlerin taşıması gereken kurallar arasında şunlar yer alıyor:

İŞKUR'da kaydı bulunması

İŞKUR'da işsiz olarak yer alması

15 yaşını tamamlamış olması

Programa başlamadan önceki bir yıllık dönemde herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmıyor olmak

Emekli olmamak

İşverenin 1.dereceden yakını, akrabası ya da eşi bulunmamak

Kurumun vermiş olduğu kurs ve programları tamamlamış olarak başvuruda bulunmak iş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak

Programa katılma konusunda herhangi bir ek yaptırım da uygulanılmıyor olunması gerekiyor

İşbaşı Programlarında Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

İşbaşı eğitim programları kapsamında günlük ödeme yapılıyor. Kişi eğitim alırken günlük olarak da bir ödeme alıyor. Bu bireysel katılımcılar öğrenciler ya da işsizler için rakam değişiklik gösterebiliyor.

İş arayan pozisyonunda katılanlara günlük 211,15 TL ödeniyor

Öğrenciler için ise bu rakam 158,66 TL'yi görüyor

İşsizlik ödeneği alıp programlara katılanlar için ise 105,78 TL

Geleceğin mesleğinde faaliyet gösterebilmek için düzenlenmiş programlara başvurana günlük 232,71 TL ödeniyor.

Program süreci devam ederken eğitimlere katılan her bir kişinin iş ve meslek hastalığı, genel sağlık sigortası prim ödemeleri de kurum tarafından karşılanmaktadır.