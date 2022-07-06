Isıya Dayanıklı Bitkiler Nelerdir ve Bir Gıda Krizini Önlemeye Nasıl Yardımcı Olabilirler?

ABD ve Çin üniversitelerindeki bir araştırma ekibi, bitkilerin aşırı sıcaktan kurtulmalarına yardımcı olacak bir yol keşfettiklerini söylüyor.

Dünyadaki tarımsal ürünler artan sıcaklıklar tarafından tehdit edildiğinde, bu araştırma bitkilerin iklim değişikliğine direnmesine yardımcı olabilir.

Bulgular yaygın olarak yetiştirilen ürünlere uygulanabilirse, ısı dalgaları sırasında gıda kaynaklarını korumak için hayati öneme sahip olabilir.

Mahsuller iklim değişikliğinden etkileniyor mu?

İklim krizi, dünyanın bazı yerlerinde ısı dalgalarının 10 kat daha fazla olma olasılığına neden oluyor. Isı dalgaları tarımsal ürünler için ölümcül olabilir. Yüksek sıcaklıklara ve kuraklıklara maruz kaldığında, bitki savunması zayıflar ve mahsuller böceklerin ve hastalığa neden olan patojenlerin saldırılarına karşı savunmasız hale gelir.

Isı dalgaları sırasında çok miktarda ürün yok edilebilir. Bu, insan gıda kaynaklarını ve otomobiller için hayvan yemi ve biyoyakıt üretimi için kullanılan tesisleri tehdit ediyor. Sıcak hava dalgası ve kuraklığın pençesinde olan kuzey İtalya'da pirinç ve mısır gibi ürünler yok ediliyor.

Yüksek sıcaklıklarda bitkilere ne olur?

Yale Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve ABD'deki Duke Üniversitesi ve Çin'deki Tao Chen Huazhong Tarım Üniversitesi'ndeki bilim adamları, ısının bitki savunmasının başarısız olmasına neden olan kesin yolu keşfettiklerini söylüyorlar.

Araştırma ekibi, bilimsel laboratuvar testlerinde yaygın olarak kullanılan hardal ailesinin bir üyesi olan thale cress adlı bir bitkiyi denedi.

Bilim adamları salisilik asit olarak bilinen bir bitki savunma hormonu üzerinde çalıştılar. Bitkiler hastalık veya zararlılar tarafından tehdit edildiğinde, salisilik asit seviyeleri yedi kata kadar artar. Bu bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve saldırıyı savuşturmaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, özellikle yüksek sıcaklıklarda, bitkiler salisilik asit seviyelerini arttıramazlar ve onları patojenler veya böcekler karşısında savunmasız bırakırlar.

Bilim adamları, kısa süreli yoğun ısı dönemlerinde bile bunun böyle olduğunu buldular.

Bitkiler yüksek sıcaklıklarda nasıl hayatta kalabilir?

Bilim adamları, sıcaklık yükseldiğinde bitki bağışıklığını güçlendirmek için salisilik asit üretimindeki bu düşüşü önlemenin bir yolunu belirlediler.

Ortak mahsullerde aynı ısı direncini yeniden üretebiliyorlarsa, aşırı sıcak dönemlerinde gıda krizlerini önleyebilir.

Bilim adamları bitkilerin sıcaklığı nasıl hissettiğini anlamaya çalıştılar ve bu duyguyu değiştirmenin bir yolunu aradılar.