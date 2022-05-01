İşgal Altındaki Herson'da Siviller Öldürüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kiev'i ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenksyy ile görüşen en üst düzey ABD yetkilisi oldu.

Rusya, Odesa havaalanındaki pisti tahrip eden de dahil olmak üzere güney ve doğu Ukrayna'da füze saldırıları düzenledi.

Azak Alayı'na göre, 20 sivilden oluşan bir grup, son Ukrayna birliklerinin Mariupol'da toplandığı Azovstal çelik fabrikalarından ayrıldı.

İsveç savunma yetkilileri, bir Rus keşif uçağının İsveç hava sahasını kısa bir süre ihlal ettiğini söyledi.

Bir Rus yetkili, devlet medyasına verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ortasında nükleer savaş risklerinin minimumda tutulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna, hamile bir asker de dahil olmak üzere on dört Ukraynalının, Moskova'ya geri dönen Rusların sayısını açıklamadan, Rus kuvvetleriyle yapılan son esir değişiminde serbest bırakıldığını söylüyor.

Rusya Batı mallarına el koymalı:

Rusya'nın en kıdemli milletvekili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın seçkinlerinin dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'ya devretme önerisine yanıt olarak Rusya'nın Batılıların sahip olduğu mülklere el koyması gerektiğini söyledi.

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya'nın oligarklarının görkemli yatlarının ve villalarının Rusya'nın gelişimine yardımcı olmadığını, ancak Batı'nın basit bir "hırsızlık" ile uğraştığını söyledi.

Kremlin'in görüşlerini sık sık dile getiren Volodin, Telegram kanalında "Sahipleri bu tür önlemlerin alındığı düşmanca ülkelerden gelen Rusya'daki işletmelere karşı ayna önlemleri almak doğrudur: bu varlıklara el koymak" diye yazdı.

"Satıştan elde edilen gelir ülkemizin kalkınması için kullanılmalıdır" dedi. "Tehlikeli bir emsal yaratıldı: 'Devletler'i bir bumerang gibi vurmalı."

Ukrayna, Rusya'nın Belarus'tan füze tehdidi konusunda uyardı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belarus topraklarından füze saldırıları gerçekleştirme tehdidi olduğunu söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Oleksandr Shtupun, Rusya'nın Harkov bölgesinin Slobozhansk bölgesindeki teçhizatını ve askeri gücünü güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Shtupun'a göre, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 300'e kadar silah birimi ve 1.000 seferber edilmiş insan geldi.

Shtupun, "Dört özel alanda ilerleyen birliklerin hava savunması amacıyla, düşman Buk-M2 hava savunma sistemi ve Tor-M hava savunma sistemi ile donanmış iki uçaksavar füze bölümü konuşlandırdı" dedi.

Rusya, Mariupol'daki Azovstal fabrikası yakınlarındaki bölgeyi 46 sivilin terk ettiğini açıkladı

Rus haber ajansları, iki grup sivilin Cumartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının etrafındaki yerleşim bölgesini terk ettiğini belirtti.

RIA ve TASS'ın bildirdiğine göre bakanlık, toplam 46 sivilin bölgeyi terk ettiğini ve yiyecek ve barınak sağlandığını söyledi.

El Cezire'den Charles Stratford, çelik fabrikasından daha önce tahliye edilen 20 sivilin yerinin henüz bilinmediğini söyledi.

"Doğrulanabilir bir yaşam kanıtı yoktu" dedi. "Mariupol'un kuzeyindeki Zaporizhzhia'ya götürülecekleri umuluyordu, ancak henüz görülmediler ve Rus tarafına alınmış olabileceklerine dair söylentiler var."