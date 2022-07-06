İşgal Altındaki Batı Şeria'da İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri saldırısının ardından çıkan çatışmalarda Filistinli bir genci vurarak öldürdü.

Filistin sağlık bakanlığı, şahsı Refik Riyad Ghannam olarak tanımladı ve Çarşamba günü şafak vakti Cenin'in güneyindeki Jabaa kasabasında İsrail ateşi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Resmi Filistin haber ajansı Wafa, Ghannam'ın 20 yaşında olduğunu bildirdi.

Ghannam yaralandıktan sonra İsrail güçleri tarafından tutuklandı ve kısa bir süre sonra gözaltında öldü. Cenazesi henüz İsrail ordusu tarafından ailesine teslim edilmedi.

Filistin Mahkumlar Derneği yaptığı açıklamada, öldürmenin “İsrail işgal kuvvetleri tarafından bu yılın başından bu yana devam eden saha infazları ve cesetlerinin tutuklanmasının yanı sıra birçok vatandaşın tutuklanması ve kötüye kullanılması ışığında ortaya çıktığını söyledi. yaralandılar” dedi.

İsrail güçlerinin Jabaa'ya baskın düzenlediği Çarşamba günü erken saatlerde çatışmalar çıkmıştı.

İsrail ordusu, yasadışı olarak işgal edilen Batı Şeria'daki Filistin kasabalarına neredeyse her gün baskın ve tutuklama operasyonları yürütüyor ve çoğu zaman Filistinlilerin yaralanmasına veya öldürülmesine neden oluyor.

İsrail güçleri Çarşamba günü 30'u Ramallah yakınlarındaki Silwad kasabasından olmak üzere en az 42 Filistinliyi tutukladı.

Ordu, son birkaç aydır Cenin bölgesine baskınlarını yoğunlaştırdı.

Mart ayının sonundan bu yana İsrail ve Filistin topraklarında en az 50 Filistinli, 11 Mayıs'ta Cenin mülteci kampında haber yaparken öldürülen El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh de dahil olmak üzere İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Aynı dönemde İsrail'de Filistinlilerin düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.