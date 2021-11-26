İşe Yeni Başlayanlara 10.000 TL ve Üzerinde Ödemeler Resmen Duyuruldu, Şart Yok

İşe yeni başlayan vatandaşlar ve acil paraya ihtiyacı olan kişiler 10.000 TL ödeme alabilecek. Bankalar tarafından yapılan duyuru ile birlikte 10.000 TL ödeme almak isteyen kişilere hem kamu bankaları hem de özel bankalar destek vereceğini duyurdu. Para ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşan bankalar yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde artık şubelere gitmeden de 10.000 TL ödeme yapıyor. Banka üzerinden 10.000 TL ödeme almak istiyorsanız bankaların kendi uygulamış oldukları politikalara göre başvuru yapacak ve yine bankanın kendi faiz oranlarından yararlanarak nakit kampanyasından faydalanacaksınız. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde 10.000 TL'ye kadar onay olabileceğiniz bankalar aşağıdadır...

Ziraat Bankası

Ülkemizde devlet bankası olarak hizmet veren ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandıran Ziraat Bankası kendi bankası'ndan emekli maaşı veya sigortalı olarak çalışma maaşı alan kişilere mobil uygulama üzerinden şartsız gelir belgesiz ve masrafsız 10.000 TL ödeme yapıyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak krediler bölümünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Almış olduğunuz 10.000 TL ödeme Ziraat Bankası maaşa göre vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası olarak sizlere ödenecektir. En fazla 36 ay vade yapacağınız bu Kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı bulunuyor.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. 10.000 TL ihtiyacınız varsa bankadan hesabınız olması durumunda Denizbank mobil uygulamasına girerek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca bankanın kredi kampanyası olan sms kredi servisine başvuru yaparak yüksek limitli onay alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için 3280 numarasına kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazıp gönderin.

TEB Bankası

Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz 10.000 TL ödeme TEB Bankası tarafından vatandaşlara sunuluyor. TEB Bankası yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 10.000 TL ödeme hemen anında onay veriyor. 10.000 TL ve üzerinde başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubesine giderken sadece 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 44 66 numaralı mesaj servisi numarasına gönderirseniz TEB Bankası üzerinden 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.