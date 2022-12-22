İş Kurmak İsteyenlere Özel Bankalar 100.000 TL’ye Kadar Şartsız Kredi Verecekler

İş kurmak isteyen vatandaşlara özel bankalardan müjdeli haber var. Özel bankalar şart aramadan iş kurmak isteyen kişilere kredi veriyor. Şartları sağlamanız durumunda kredinizi 36 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz…

Özel bankalardan gelen son haberlere göre iş kurmak isteyen kişilere kredi kampanyası düzenlendi. Özellikle dükkân açarak ticaret yapmak ya da yeni bir iş kurmak isteyenlere özel olarak 100 bin lira tutarında kredi imkânı sağlanıyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin bana politikalarına uygun olmaları gerekir. İş kurmak için başvuru yapıldığında onay alınması halinde kredinizi kullanabilirsiniz. İş yeri olmayanlara maalesef kredi verilmiyor.

İlk defa iş yeri açmak isteyenlerin, işyerinin kendilerine ait olması gerekir. Bu iş yerini ipotek olarak vererek krediden faydalanabilirsiniz. Yeni açılmış bir iş yeri mevcut ise bankalardan destek kredisi alabilirsiniz.

Akbank’tan 100.000 TL Tutarlı İş Kurma Kredisi

Akbank 100.000 TL tutarında başvurulması halinde destek kredisi alabilecek. Banka başvuru yapan kişinin siciline bakarak işlem yapacak. Kredi notu yüksek ise kurulmuş olan iş yeri en az 6 aylık vergi levhasının bulunması gerekir. 36 ay vadeye dayanan krediyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra bankaya ipotek verilerek, ipotek ekspertiz değerinin yüzde ellisi kadar kredi kullanabilirsiniz. Evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi durumunda kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank İş Kurmak İsteyenlere Kredi Veriyor

QNB Finansbank iş kurmak isteyen kişilere uygun faiz oranları ile kredi imkânı tanıyor. İşyeri kuracaklara veya dükkân açmak isteyenlere özel bankalar anında kredi imkânı tanıyor. En yakın banka şubesine giderek evrak ve kimlik ile başvuru yapabilirsiniz. Başvuruda bulunacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları gerekir.

Garanti BBVA İşyeri Kredisi

Garanti BBVA üzerinden işyeri kredisi kullanmak isteyenler başvuru yaparak krediyi kullanabilir. Alınacak olan kredi 36 ay vadeli olup, ilk ödemede erteleme fırsatı da mevcut. Yeni iş yeri açmış olan kişiler 3 aylık vergi levhasına sahip olmaları halinde en yakın banka şubesine giderek kredisini kullanabilir.