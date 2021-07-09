İş Kurmak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi. Özel Bankalar 100.000 TL’ye Kadar Kredi Verecekler, Üstelik Şart Yok

Son Dakika yayınlanan ve bankaların özel olarak kredi kampanyaları her müşteriye hitap etmektedir. Özellikle dükkan açmak veya yeni bir iş kurmak istiyorsanız 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Banka şartlarına uygun olmamanız durumunda yeni bir iş kurmanız halinde banka kredi verecektir. Bu kredilerde eğer bir iş yeriniz yoksa maalesef kredi alamazsınız.

Eğer ilk defa bir iş yeri açacaksanız o iş yerinin mülkü sizin olması gerekmektedir. Bu yeri ipotek vererek kredi kullanabilirsiniz. Yeni açtığınız bir işyeriniz varsa da bazı bankalardan destek kredisi alarak iş kurmak için kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Akbank 100.000 TL İş Kurmak İsteyenlere Kredi

Akbank 100.000 TL ve üzerinde iş kurmak için başvuru yaptığınızda kredi almak isteyenlerin banka sicillerine bakarak işlem yapacaklardır. Kredi notunuz yüksek ise ve kurduğunuz iş yeri en az 6 aylık vergi levhası varsa 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden ayrıca işyeri ipoteği vererek, ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka şubelerinden evraklarınız ile kredi kullanmanız mümkündür.

QNB Finansbank 100.000 TL İş Kurmak için Kredi

QNB Finansbank’ta uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi imkanı vermektedir. Özellikle yeni iş kuracak ve dükkan açmak için destek isteyenlere banka anında imkan veriyor. Bunun için en yakın banka şubesine giderek evraklarınız ve kimliğinizle başvurunuzu yapabilirsiniz. QNB Finansbank kobi müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız bu kredi başvurusunda banka politikalarına uygun olursanız size bir ticari hesap açacaklar ve kredinizi kullandıracaklardır. 36 ay vadeye kadar 100.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank 100.000 TL İş yeri Kredisi

100.000 TL kredi ihtiyacı olan müşterilerin bir başka kredi başvurusu yaptığı banka Burgan Bank’tır. Bu bankadan esnaf kredisi adı altında 100.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer yeni bir iş kurduysanız ve bu işiniz için kredi desteğine ihtiyacınız varsa banka hemen sizlere destek kredisi olarak yardımcı olacaktır. Başvuru için size en yakın Burgan Bank şubesine giderek ticari kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca ipotekli kredilerde ipotek vererek daha yüksek limitler ile kredinizi kullanabilirsiniz. Aldığınız tüm kredilerde banka 60 ay vadeye kadar kredi ihtiyacı verecektir.

Garanti BBVA İşyeri Kredisi

Garanti BBVA şubelerine giderek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yaptığınızda 100.000 TL ve üzerinde iş yeri açmak için talebinizi verebilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden işyeri kredisi aldığınızda banka 36 ay vade ile sizlere kredi verecektir. Yeni bir iş yeri açtıysanız en az 3 aylık vergi levhası faal olması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız size en yakın Garanti BBVA şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.