Üniversiteden yeni mezun 205 genç KPMG’de işe başladı

Elif Varan / İstanbul, 2 Ekim () - KPMG Türkiye’de çalışmak için yapılan yaklaşık 25 bin başvuru arasından seçilen üniversiteden yeni mezun 205 genç, işe alım sürecini tamamlayarak uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’de işe başladı.

154 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir ağın parçası konumundaki KPMG Türkiye’nin yaş ortalaması yeni katılan mezunlarla birlikte 29 oldu. KPMG Türkiye’de yeni işe başlayan gençlerin yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek.

KPMG’nin çalışmak için en çok tercih edilen şirketlerden birisi olduğunu belirten KPMG Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şirket Ortağı Murat Palaoğluşöyle devam etti:

“KPMG olarak gençlerimize, şirketimize, ülkemize ve geleceğimize inanıyoruz.

“Sürdürülebilir ve artan büyümemizin verdiği özgüvenle, Ekim 2018 itibari ile 205 yeni mezun arkadaşımızın aramıza katılmasıyla beraber yıl içinde işe alımların 300 kişiyi bulmasını bekliyoruz.”