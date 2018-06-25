SAHA Aygaz’ın kredi notunu kısa vadeli A1+ olarak teyit etti

İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kredi derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Aygaz A.Ş.’nin (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AAA olan Kredi Derecelendirme notunu şirketin stabil görünümü sebebiyle (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AAA olarak teyit etti.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafında yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketin yurtiçi pazardaki geçmişi ve konumunun yanı sıra, tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve şirketin taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesinin Aygaz A.Ş.’nin kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AAA notu teyit edilmiştir.”