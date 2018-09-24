Orgatec Fuarı 130 ülkeden katılımla 23-27 Ekim'de Köln'de

İstanbul, 24 Eylül () - Orgatec Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı, Almanya’nın Köln kentinde “culture@work”mottosuyla 23-27 Ekim tarihleri arasında 130’a yakın ülkeden gelen profesyonellerin katılımı ile düzenlenecek.

Fuar’ın Türkiye katılımcılarından Bürotime'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, “Orgatec; ofis mobilyası sektöründeki profesyonelleri bir araya getiren önemli bir platform. Orgatec sayesinde yenilikçi tasarımlarımızı dünya sahnesine sunuyor, yeni iş birlikleri oluşturabilme fırsatı yakalıyoruz. Orgatec’te lansmanını gerçekleştireceğimiz Home Office konsepti ile, giderek artan evden çalışma kültürüne cevap verecek, özel hayat ile iş hayatı arasındaki dengeyi hedefleyen modeller geliştirdik. Tasarladığımız ürünler ile birlikte üretkenliği en üst noktaya taşımayı hedeflerken çağın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz.’’ dedi. (Fotoğraflı)