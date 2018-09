Microsot/Koç: Bulut tabanlı yapay zeka ile siber güvenlikte yeni bir dönem başladı

İstanbul, 21 Eylül () - Microsoft’un sponsorluğunda gerçekleşen Bilişim Güvenliği Zirvesi’nde “Siber Güvenlikte Yapay Zeka'nın Rolü” başlığıyla konuşma yapan Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, bulut tabanlı yapay zeka teknolojileri sayesinde siber güvenlikte yeni bir dönemin başladığını belirtti.

İki gün süren etkinlikte geleceğin CISO’ları, CIO ve CSO’ların ihtiyaçları, güvenlik analizi, otomasyon ve gelişmiş saldırı algılama yöntemleri, akıllı makineler, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi gelişmiş teknolojilerdeki riskler ve fırsatlar, veri ve bulut güvenliği, kişisel verileri koruma kanununa uyum ve sosyal ağlarda davranış analizi gibi güncel siber güvenlik konuları tartışıldı.

iber güvenlik ataklarının hedefindeki ülkelerden biri olan Türkiye’de gerçekleşen IDC CISO Zirvesi’ni desteklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç şöyle devam etti:

“Değişen müşteri alışkanlıkları ve kurumların atak olmaya daha çok ihtiyaç duymasıyla dijital dönüşüm tüm sektörler için kaçınılmaz bir hal aldı.

“Makinalar ve yazılımlar ile iletişimimiz değiştiriyor, her uygulama akıllı hale getiriyor ve dünyanın en büyük süper bilgisayarı bulutta inşa ediliyor.

“Tüm bunlar, bulut teknoloji üzerinde çalışan yapay zekâ çözümleriyle gerçek oluyor. Bu gelişmelerle birlikte siber ataklar da evrim geçiriyor.

“Ataklar artık kompleks bir hale geldi ve bunları algılayıp tepki vermek de kompleks bir mekanizma gerektiriyor. İşte yapay zekâ burada devreye giriyor.

“Yapay zekâyla öğrenen ve gelişen siber güvenlik sistemleri, atakları önceden tahmin edip önlemler almaya başladı.

“Böylece, entegre ve güncel sistemleriyle, kurumlar büyük çöküşler yaşamaktan kurtulabiliyor.

“Günümüz ekonomilerinde güçlenmenin şartı dijital dönüşüm ve dijital dünyanın olmazsa olmazı ise güvenlik konusu.

“Türkiye yılda 25 milyon saldırıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla siber saldırıyla karşı karşıya kalan üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

“Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin tümünde görülen bot virüslerinin yüzde 18.5'ine maruz kalan ülkemizde, her bir internet kullanıcısına 1.1 bot virüsü düşüyor.

“Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte bilinçsiz tüketici alışkanlıkları ve kilit önem arz eden sektörlerdeki yetersiz güvenlik önlemleri Türkiye'yi siber saldırıların hedefi haline getiriyor.

“Siber saldırılara yönelik güvenlik çözümlerini hızla benimseyen ve doğru insan kaynağını kullanan organizasyonlar, bu saldırılardan kaynaklanan zararı en aza indirecekler.

“Burada farkındalığın artması ve yöneticilerin hassasiyeti çok önemli.

“Güvenli teknoloji kullanımını sağlamak adına, kurumların ve bireylerin güvenliğini yapay zeka teknolojilerimizle anında en etkin şekilde sağlıyoruz.

“Microsoft Azure’de 200’den fazla bulut müşterimizin veri güvenliğini sağlarken aylık 200 milyar e-mail analizi yapıyoruz, her yıl 1 milyardan fazla cihaz güncelliyoruz, aylık 300 milyar kimlik doğrulaması yapıyoruz, her ay Bing’de 18 milyardan fazla web sayfası analizi gerçekleştiriyoruz.

“Azure Security Center, Azure Log Analytics, Microsoft Advanced Threat Analytics, Azure Machine Learning ve Windows 1O Hello ile her düzeyde en gelişmiş güvenlik taramalarını gerçekleştirip müşterilerimize sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyoruz.” (Fotoğraflı)