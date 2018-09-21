Global Finance'den Garanti'ye "Avrupa’nın En İyi Mobil Bankası" ödülü

İstanbul, 21 Eylül () Garanti, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından “Avrupa’nın En İyi Mobil Bankası” olarak ödüllendirildi.

İş dünyasındaki üstün performansları onurlandıran Stevie International Business Awards tarafından ise, bankacılık kategorisinde “Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” ödülünü aldı ve en büyük ödül olan “Gold Stevie” kazandı.

Garanti Bankası bu ödüllere ek olarak, Global Finance tarafından “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” “Avrupa’nın En İyi Web Sitesi” “Avrupa’nın En İyi Entegre Bireysel Bankacılık Sitesi” ve “Avrupa’nın En İyi Sosyal Medya Pazarlama ve Hizmetleri” olmak üzere dört farklı kategoride daha ödüle layık görüldü.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Garanti Cep ile geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine ödüllere layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Global Finance tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Mobil Bankası’, Stevie Awards tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ seçilmekten mutluluk duyuyoruz.

“Bu ödüller, Garanti için olduğu kadar ülkemiz bankacılığı adına da gurur verici.

“Garanti Bankası olarak, yarattığımız değerlerle Türkiye’de dijital bankacılığa yön vermeye devam edeceğiz.

“Bu ödüller bankamızın, 20 yılı aşkın süredir dijital bankacılık alanında yürüttüğü çalışmalarla, sektöre öncülük eden yenilikçi ürün ve hizmet stratejisinin başarısını yansıtıyor.

“Hedefimiz, dijital bankacılık kanallarımızda, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için uygulamaya geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam etmek.” (Fotoğraflı)