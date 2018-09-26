GEFCO / Renard: Ortadoğu pazarının yönetimini Türkiye'den yürütüyoruz

İstanbul, 26 Eylül () - GEFCO Türkiye Genel Müdürü Denis Renard, Türkiye’nin çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve "Yönetimini Türkiye'den yaptığımız Ortadoğu pazarında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz" dedi.

GEFCO Türkiye'den yapılan açıklamada, "GEFCO müşterileri ve tedarikçileriyle beraber Türkiye'de lojistik sektörünün gelişimine de katkıda bulunuyor. Karmaşık tedarik zincirlerindeki 70 yıllık deneyiminden yararlanan GEFCO Türkiye, ülkede sektörün standartlarını belirleyen lojistik şirketlerinden biri" denildi.

Şirketin Türkiye’deki 15 yılını değerlendiren GEFCO Türkiye Genel Müdürü Denis Renard, Türkiye’nin çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve ekledi:

"2018'in ilk yarısında, özellikle karayolu ve depolama alanlarında beklentimizin de üzerinde bir başarı elde ettik.

"Yönetimini Türkiye'den yaptığımız Ortadoğu pazarında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz.

"Sadece otomotiv lojistiği değil, tekstil, ilaç, hızlı tüketim ve inşaat gibi sektörlerde de güçlü bir konuma geldik.

"Uzmanlığımızı bu zorlu sektörlerin sadece yerel lojistik ihtiyaçları için değil, aynı zamanda uluslararası büyümelerine destek olmak için de kullanıyoruz.

"Amacımız, Türkiye lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, müşterilerimizin dış pazarlarda büyümelerine de yardımcı olmak.

"Türkiye’den yönetici ihracatı yapıyoruz. Türkiye'deki çalışanlarımızı dünyanın diğer ülkelerindeki GEFCO ofislerine transfer ediyoruz."