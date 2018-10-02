Ekol Lojistik, Harvard Üniversitesi’nde ders konusu oldu

Elif Varan / İstanbul, 2 Ekim () - Ekol Lojistik’in Avrupa’da en hızlı büyüyen lojistik şirketi olması ve verimliliği artırmak için uyguladığı yöntemler Harvard Business School derslerinde okutulmak üzere vaka çalışmasına (case study) konu oldu.

Derste, taşımacılık ve lojistik şirketi Ekol'ün kapasite planlamasını nasıl yönettiğini anlatılıyor.

Ekol, Almanya ve Türkiye'deki motorlu taşıt montajcılarını parça tedarikçilerinin birçoğu ile bağlantılı hale getirdi ve hızlı tedarik zincirlerinde önemli bağlantılar geliştirdi.

Farklı hizmet seviyelerini sağlamak için kara, deniz ve demiryolu güzergahlarını da kullanan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ve ekibi daha fazla kapasite yollarını araştırırken, planlama modellerini ve maliyetlerini optimize etmek ve faaliyetlerinde daha fazla verimlilik sağlamak için konsolidasyon merkezlerini de gözden geçirdiler.