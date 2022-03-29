İş Bankası'ndan Son Dakika 50 Bin TL, 75 Bin TL, 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Faiz Maliyet Hesaplamaları 

Nakit paraya sıkışan vatandaşlarca kredi çekmek açısından İş Bankası'nı düşünmeleri halinde bu bankanın kredi maliyetlerini hesapladıkları biliniyor. İşte karşınızda İş Bankası'nın 50.000 TL, 75000 TL ve 100 bin TL'lik kredi paketleri için faiz maliyetleri…

Türkiye'de nakit paraya olan gereksinim en büyük finansal problemlerin başında geliyor. Gelirleri ile gideli arasında makas gittikçe açıldığı için vatandaşlar, nakit para gereksinimlerini karşılamak için banka kredilerine başvuruyor. İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası şartları nelerdir? İş Bankası hangi şartlarda müşterilere ihtiyaç kredisi veriyor? Bu soruların cevaplarını vermek için sizin için bir haber hazırladık…

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

İş Bankası tarafından vatandaşlara sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasına bakıldığında sağlanan nakit desteklerinin hangi şartlarda verilebileceği merak edilmeye başlandı. Buna göre vatandaşlar, bazı koşulları yerine getirdiğinde İş Bankası'ndan nakit kredi desteğinden faydalanabiliyor. Öncelikli olarak iş bankasının ihtiyaç kredisi için vatandaşlara uygulamış olduğu aylık faiz ortalamasının altında bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar genelde %2.50 oranında aylık faiz ile karşılaşırken İş Bankası ise müşterilerine aylık yüzde 1.95 rakamından başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor.

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara bazı azami vade süreleri de tanınmaktadır. Bu azami vade sürelerinde belirleyici olan rolü ise İş Bankası değil Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluyor. bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun Bütün bankaların uymakla yükümlü oldukları çeşitli kuralları gereği 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri cinle en çok 36 aylık vade seçeneği uygulanabiliyor. 50.000 TL'nin üzerinde ihtiyaç kredilerinin çekilmesi açısından İş Bankası'nın uygulamış olduğu azami vade süresi ise 24 ay olarak tüketicilerin karşısına çıkıyor.