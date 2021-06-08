İş Bankası yeni kredi kartı kampanyası ile 900 TL'ye kadar hediye verecek. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yayına giren bu hediye haberi, bankanın kredi kartı kullanıcıları için geçerlidir. İş Bankası, yaptığı açıklama sonrasında kredi kartı ile yapılacak olan alışverişlerinizde maxi puan vereceğini duyurdu. Daha önce de verilen bu puan, anlaşmalı iş yerlerinde yapıldığı zaman şimdilerde daha yüksek oranda verilecek. En az 100 TL ile 900 TL arasında değişecek olan bu maxi puan sistemi bugün itibariyle başladı.

İş Bankası kendi internet sitesi üzerinde yaptığı duyuru ile, bu kredi kartını kullanan müşteriler için 900 TL kampanya başlattı. Kazanacakları maxi para ile birlikte, bu paraları daha sonra biriktirebilirler ve kazandıkları maxi puan ile alışveriş yapabilirler. Bu işlemleri yapabilmeniz için bazı şartlar vardır. Şimdi sizlere bu kampanyanın detaylarından bahsedelim...

İş bankası 900 TL Kampanyası detayları nelerdir?

İş Bankası üzerinden verilen bu kampanya ile birlikte, Maximum kredi kartı kullanan kişilerin, kazanacakları maxi puanlarda düzenlemeler yapılmıştır. İş Bankası Maximum uygulaması üzerinden Kampanyalar bölümüne girerek buradan kampanyaya katılmanız gerekmektedir. Kampanyaya katıldıktan sonra yapacağınız alışverişlerde, 900 TL'ye kadar hediye para kazanabileceksiniz. Bu parayı kazanabilmeniz içinde en az 100 TL alışveriş yapmanız gerekiyor. 2021 Aralık sonuna kadar devam edecek bu kampanyadaki kazandığınız maxi puanları da aynı güne kadar kullanmanız gerekmektedir. Maxi puan 2022 yılına devir etmeyecektir.

İş bankası Maximum kart uygulamasına giriş yaparak, buradan kampanya detaylarını öğrenebilir ve kazandığınız maximum puanları da güncel olarak görebilirsiniz. Puanları kazandıktan sonra, istediğiniz alışverişlerde 1 maxi puan 1 TL olarak harcayabilirsiniz. 900 maxi puan 900 TL olacaktır.

İş Bankası Kredi Kartı Olmayanlara da Verilecek

İŞ Bankası kredi kartı olmayan kişiler, iş bankasının maximum kredi kartına başvuru yaparak bu kampanya için ilk adımları atabilirler. Yeni kredi kartı alan kişilere, yapacakları harcamalar sonrasında 900 TL'ye kadar maxi puan verilecek. Kampanyaya katıldıktan sonra yapılan alışverişler ile birlikte bu puanlar kazanılmaya başlanacaktır. Kredi kartını aldığınız günden itibaren, internet bankacılığı şifresi oluşturarak, hemen uygulama üzerinden kampanyaya katılmanız gerekiyor. Eğer kampanyaya katılmadan alışveriş yaparsanız, İş Bankası sizlere normal verdiği puanları verecektir. 18 yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan herkes, İş bankası 900 tl hediye kredi kartı kampanyasına başvuru yapabileceklerdir.

İŞ Bankası resmi internet sitesi ve maximum kredi kartı resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylarına bakabileceğiniz gibi ayrıca bankanın kredi kartına da bu sayfalar üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Kredi kartı daha önce kullanmamış kişilere banka düşük limitli kredi kartı verebilir. Sizin bu kredi kartını aldığınız günden sonra düzenli ödemeler yaparak kredi kartı limitinizi yükseltebilirsiniz. İş Bankası yapmış olduğu tüm kampanyalarda kişilerin puanlarını iptal etme hakkına sahiptir. Kampanyaya katılmadan önce bu bankanın yapmış olduğu kampanya detaylarını da öğrenmeyi unutmayınız.