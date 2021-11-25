İş Bankası ve 2 Özel Banka 65.000 TL Nakit Kampanyası İçin Şart İstemiyor, Borç Kapatma ve İhtiyaç İçin Veriliyor

65000 TL anında kredi kampanyası yapan bankalar hangileridir? 65000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankaları, sizler için araştırdık. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi 65000 TL olarak kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankalardan kredi onayı alacaklarsa belirli şartları uygun bir müşteri olması gerekiyor. 65000 TL kredi kullanacak olan kişilerde bu şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli kredilerini kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişilerin özellikle kredi notu çok önemlidir.

Kedi notu düşük ise maalesef onay alamazsınız. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen kredi sonucunu söyler. 65000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin 1100 üzerinde bir kredi notunun olması sigortasının veya emeklilik durumunun olması, bankalarla arasının iyi olması gerekmektedir.

Özellikle kredi kartı kullanan kişiler kredi kartı borçlarını sürekli olarak askeri ödemelerini yapıyorsa veya banka kredi kartı borçlarını gecikmeli ödüyorsa kredi başvurusu yapsalar bile bu gecikmeler yüzünden kredilerini kullanamazlar.

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 65 bin TL Kredi Başvurusu

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notu uygun olması durumunda en yakın banka şubesine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilmektedirler. Size yakın olan Finansbank şubesine giderek gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa ve hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, bankanın SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusunda bulunduktan hemen sonra sizlere kredi sonuca gelecek ve 65000 TL'ye kadar onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

İş Bankası 65 bin TL Kredi Başvurusu

Kredi kullanacak olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası yapan bankada iş bankası'dır. 65000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. 65000 TL'ye kadar iş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler kredi notunun düşük olması durumunda onay alamazlar. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapar ve sizlere hemen sonucu söyler. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, internet bankacılığı şifresi oluşturarak iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank 65 bin TL Kredi Başvurusu

Cep telefonunuzun mesaj kısmına kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına mesaj gönderdikten sonra banka sizlere 65000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler verecektir . İlk taksit ertelemesin de 3 ay erteleme yapacağınız bu kredilerde, toplamda 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Kredi onayı alan kişiler, ayrıca, eğer internet bankacılığı şifresi kullanıyorsa Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan da kredi başvurularını tamamlayabilir. Özellikle online olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde, masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanırsınız.