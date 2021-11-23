İş Bankası ve 2 Kamu Bankası Bugüne Özel 18000 TL Nakit veriyor, Başvuru Yapmak Çok Kolay

Pandemi döneminde de pandemi dönemi sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere destek yapan İş Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank yeni yapmış oldukları kampanya ile birlikte gelir belgesiz 18.000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Özellikle acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyada ticari ve bireysel müşteriler olmak üzere herkes başvuru yapabilecek. İş Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada 18 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını ve 36 ay vadeye kadar bu vermiş olduğu nakit kampanyasında geri ödeme yapabilme imkanı sizlere sunuyor. Bankalar kendi politikalarına göre yapmış oldukları Bu kampanyada ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapması oldukça güzel bir haber. Sizler de eğer acil paraya ihtiyacınız varsa ve ilk taksit ödemesi ne 90 gün sonra ödemeye başlamak istiyorsanız, İş Bankası Ziraat Bankası ve vakıfbank'ı yapmış olduğu kampanyaya katılabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası bu sabah itibarıyla yayınlamış olduğu kredi kampanyasında düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi vereceğini ve banka müşterisi olan kişilere ise online banka şubelerine gitmeden Kredi ödeyeceğini duyurdu. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar anka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa şubelere giderken yanında kimliği gelir belgesi ve ikametgah belgesi olması gerekmektedir. İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişinin eğer emekli olması durumunda ise emekli maaşı bu bankaya taşınması gerekiyor. Emekli maaşınızı İş bankası'na taşıdıktan sonra banka sizlere yüksek limitli kredi imkanı sunacak. Ayrıca emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 750 TL ve 1.500 TL arasında emekli promosyonu verilmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de 18.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda da 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden 18 bin TL kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek veya bankaların resmi internet sitesine girerek buradan düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bankadan maaş alan kişiler gelir belgesiz olarak Kredi kullanırken ayrıca mobil uygulama kullanan kişilerde bankadan hızlı bir şekilde mobil uygulama üzerinden online ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise emekli maaşları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşırsanız sizlere yüksek limitli kredi kullandırılır ve ayrıca nakit avans limitleri kredi kartı kampanyaları ve emekli promosyon kampanyalarından da faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank üzerinden detayları öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubesine giderek kampanya hakkında bilgiler alabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi kullanırken esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlar için Vakıfbank ve Ziraat Bankası ticari ihtiyaç kredisi verecektir.