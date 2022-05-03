İş Bankası ve 2 Bankadan Yeni 100.000 TL Duyurusu! Tüm Banka Borçlarınızı Üst Üste Koyarak Hesaplayın ve Kapatın! Son dakika gelişmesi ile 3 bankadan anında nakit duyurusu! Şekerbank, İşbank ile Akbank resmi internet sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 5 dakika içerisinde onay verilecek 100 bin TL tutarındaki borç kapatma kredisi anında hesaplara geçecek. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Şekerbank, İşbank ile Akbank üzerinden yeni bir kampanya haberi Ramazan Bayramı’na özel olacak şekilde ilan edildi. Buna göre 3 bankadan Sadece 5 dakika içerisinde onay verebilecek 100 bin TL tutarında borç kapatma kredisi, hesapları aktarılacak.

Akbank 100.000 TL borç kapatma kredisi ayrıntıları neler?

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde 100 bin TL tutarında borç kapatma kredisi kullanmanız mümkündür. Akbank resmi internet sitesinden ve bankanın şubelerine giderek başvurusunu yapabilirsiniz. Bu şekilde Akbank borç kapatma kredisi almış oluyorsunuz. Akbank resmi internet sitesi üzerinden de kredi faiz oranlarını öğrenmeniz mümkündür.

Şekerbank 100.000 TL borç kapatma kredisi özellikleri neler?

Şekerbank yapılan açıklamaya göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay ertelemeli 100 bin TL tutarında borç kapatma kredisi ni kullanan vatandaşlar, bütün borçlarından kurtulup sadece tek kalem üzerinden taksit ödemesi gerçekleştirir. Şekerbank kendi internet sitesinden ve banka şubelerinden kimlikle sizlere yardımcı olacaktır. Bu şekilde borçlarınızı kapatacak ve rahat bir nefes alacaksınız.

İş Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Üzerinden 100 bin TL borç kapatma kredisi başvurusu şubelerden yapılıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar, 36 aylık vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli olacak şekilde borç kapatma kredisi avantajından faydalanıyor. İş bankası resmi internet sitesine girerek buradan güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.