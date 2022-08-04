İş Bankası ve 2 Banka Daha Emekliye Müjdeli Haberi Verdi! 3 Bankanın Yaptığı Emekli Kampanyası Nedir?

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda özel bankalar ve kamu bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte gündemden düşmüyor. Emekli maaşa alan vatandaşları, nakit ihtiyaçları olması durumunda öncelikli olarak kendi emekli maaşı almış oldukları banka şubeleri üzerinden kredi almaktadırlar. Emekli maaşı üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında kredi şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredinin hesaba yatırılabileceği söylenecektir. İş Bankası yapmış olduğu kampanya sonrasında Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de destek verildi ve emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullandırılacağı açıklandı.

İş Bankası Emekli Kredisi Başvurusu

İş bankası üzerinden emekli kampanyasına katılmak isteyen kişilerin bankadan emekli maaşı alınması isteniyor. Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırabileceksiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine gitmeden işlemlerini, bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. ilk defa emekli maaşını İş Bankasına taşıyacak olan vatandaşlar, 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alması durumunda 5000 TL ye kadarda emekli promosyon alabilmektedir.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan emekli Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin maaşlarının bu banka üzerinden alınması durumunda internet bankacılığını kullanarak, 36 ay vadeli olarak kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlemler yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden yapacağınız bu kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuçlar verilmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi başvurularını gerçekleştirerek, hesaplarına ödemeleri atabilir ve 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğu, kredileriyle birlikte diğer bankadaki olan borçlarını da kapatarak işlemlerini yapabilmektedirler. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.