İş Bankası, TEB Bankası ve Garanti Bankası emekli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Emekli vatandaşların uzun zamandır beklemiş olduğu o fırsat geldi çattı… Günümüzde çalışan vatandaşlarımız kadar, emekli vatandaşlarımız da geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bu oldukça zorlu geçen dönemlerin geri de kalması ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar kendileri için uygun bir fırsat aramaktadırlar. Bu arayışlar devam ederken İş Bankası, TEB bankası ve Garanti bankasından birbirinden değerli emekli kampanyalarını duyurdu ve bütün emekli vatandaşlarımız derin bir nefes aldı. İşte bu 3 bankanın birbirinden değerli kampanyaları!

İş Bankasından Emekli Vatandaşlara Müjde!

İş bankası emekli vatandaşların memnuniyetini sağlamak için çeşitli hizmetler sunmaya ve kampanyalar devam ediyor. Son yapmış olduğu kampanyada emekli vatandaşlar için 2.000 TL kampanya verdiğini duyurdu. Bu kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşların yapması gerekenler ise oldukça basit. SGK’dan emekli olan vatandaşlarımız emekli maaşlarını İş Bankasına taşımaları durumunda ile alacakları maaşta 2.000 TL emekli promosyonu kazanacaklar. İş bankasının bu kapmayasından faydalanmak bu kadar kolay.

TEB bankası Emeklilerin Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor!

TEB bankası uzun zamandır ülkemizde vatandaşlarımıza çeşitli hizmetler çeşitli kampanyalar yapan bir banka. TEB bankası emekli vatandaşlarımız için tam olarak 2.100 TL değerinde emekli promosyonu verecek. Bu promosyondan faydalanmak oldukça basit. Emekli maaşınızı TEB bankasına taşıyarak maaşınızın 36 ay TEB bankasında kalacağını taahhüt ederek kampanyadan faydalanabileceksiniz. Bu adımları takip ederek sizde TEB Bankasının emekli vatandaşlara sunduğu 2.100 TL promosyondan faydalanabilir ve promosyon ile biraz olsun rahatlayabilirsiniz.

Garanti Bankasından Sevindiren Haber Geldi!

Garanti Bankası da İş Bankası ve TEB Bankası gibi emekli vatandaşları mutlu edecek bir kampanya sunuyor. Emeklilere derin bir nefes aldıracak olan TEB Bankası tam olarak 2.000 TL değerinde bir promosyon fırsatı sunuyor. Garanti bankasından promosyon almak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarını Garanti Bankasına taşımaları durumunda 250 TL nakit olarak ödül alabilecekler. Garanti bankasının emekli vatandaşlara sunduğu kampanyalardan faydalanmak için Garanti bankasının resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.