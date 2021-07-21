İş Bankası Son Dakika Olarak Duyuru Yaptı, İhtiyacı Olan Vatandaşlara 40.000 TL'ye Kadar Kredileri Online Verecek. 1.65 faiz oranlarıyla 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi onayı alacaksınız. Kredi kullanmak isteyenler, İşcep uygulamasından bu kredileri banka şubelerine gitmeden kullanacaklar. İşte detaylar...

İş Bankası üzerinden verilen bu online kredilerde banka müşterisi olmanız gerekiyor. Maaş alma şartı olmasa da bu bankadan bir hesabınızın olması durumunda hemen online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Devlet bankası olan İş Bankası üzerinden güncel kredi kampanyalarını takip eden müşteriler son yıllarda çokça kişiye kredi imkanı tanıyan iş cep kredilerini de görmektedirler. İş cep veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 40.000 TL’ye kadar hemen onay alabilirler. Bu onay almak için bazı şartlara da uygun olmanız gerekiyor.

İş Bankası İş Cep Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

İş Bankası üzerinden iş cep kredisi başvurusu yapacaksanız öncelikle nasıl onay alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Her başvuru yapanın bu kredilere onay alması imkansızdır. Bu bankanın sizin başvurunuzu aldıktan sonra değerlendirme yapacağını ve kredi notunuza bakacağını söylemek isteriz. Kredi notunuzu eğer başvuru öncesi sorgulamak isterseniz bankanın internet bankacılığını kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz. 1400 ve üzerinde kredi notunuza varsa bankadan 40.000 TL’ye kadar online kredi almanız mümkündür.

İş Bankası müşterisi olmanız durumunda kullanabileceğiniz bu kredilerde banka ayrıca kredi geçmişinize bakacak ve avukatlık durumunuzda size olumsuz yanıt verecektir. Kredi başvurusu için şartlar uygunsa hemen başvuru yapabilmektesiniz.

İş Bankası 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacağınız zaman bu bankanın müşterisi olmanız durumunda gelir belgesiz ve online olarak bankaya gitmeden kredi alabileceksiniz. Bunun için uygulamaya girip hemen Hızlı Kredi bölümüne gelmeli ve ihtiyacınız olan rakamı yazıp başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz kısa sürede değerlendirilip size onay mesajı gelecektir. Eğer istediğiniz limitin altındaysa bu kredi limitini yükseltmek için banka şubelerine evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. İş bankası ihtiyaç kredilerinde bu hizmeti sağlamaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, konut veya taşıt kredisi alacaklarsa banka şubelerine evrakları ile gitmeleri gerekiyor.

İş Bankası Kredi Sonucu Sorgulama

Bu bankadan online olarak 40.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yaparsanız kredi sonucu hemen size söylenecektir. Bu kredi sonucunu eğer öğrenemediyseniz yine internet bankacılığı üzerinden krediler ve başvurular bölümüne gelip kredi sonucu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerinden ve ATM’lerinden, İş Bankası müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 724 0 724 numarasını arayarak da kredi sonucu öğrenme ve sorgulama işlemleri yapabilirsiniz. İŞ bankası genel olarak aynı gün içinde sizin kredinizi sonuçlandıracaktır. Yüksek limitli kredilerde genel müdürlük onayı olduğu için 1-2 gün içinde sonuç alınabilir.