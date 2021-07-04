İş Bankası Sabah Saatlerinde İnternetten Yayınladı. Sınırlı Sayıda Kişiye 0.89 Faiz ile Kredi Vereceğini Duyurdu

Türkiye İş Bankası 0.89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka şubelerinden ve internet sitelerinden kullanacağınız bu kredilerde 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. İş Bankası bireysel kredi başvurusu nasıl yapılır, diye merak edenler için sizlere haberimizi hazırladık. Banka üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, hemen aynı gün içinde kampanya başladı.

Günümüzde artık bankalardan kredi kullanmak her vatandaşın uygun gördüğü bir durum olmuştur. Çünkü para ihtiyacımız olduğu zaman, acil para bulabileceğimiz tek yer bankalardır. Bankalardan kredi alarak o günkü ihtiyaçlarımızı anında karşılarız. Bankalarda talebin bu kadar çok olması yüzünden kendileri arasında rekabete girmektedirler.

Bankalar müşterilerine kredi verdiklerinde kendi belirledikleri faiz oranlarına göre kredi imkanı verirler. İş Bankası’da faiz oranlarında indirime girerek 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli ve 0.89 faiz oranı ile işlem yapmaktadır. İş Bankası kredi başvurusu yapmanız için bankaların uyguladığı politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere başvuru aşamaları ve diğer politikalar hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi Başvurusu Şartları...

Banka ihtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde ilk olarak kişinin kredi notuna bakmaktadır. Kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşteriler bu bankadan kredi kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişinin ayrıca güncel gecikmeleri de olmaması gerekiyor. İş Bankası üzerinden kredi alacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi aynı gün içinde kullanabilirsiniz. İcralık ve avukatlık olanlar, çok başvuru yapanlar ve onay alamayanlar, iş bankası ihtiyaç kredilerine başvuru yaparsa direk red cevabı alacaklardır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası kredi başvurusu en yakın İş Bankası şubesinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen değerlendirmeyi yaparak size sonucu söyleyecektir. İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 60 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı vermektedirler. Bankaya gittiğinizde iş bankası kredi başvuru formunu eksiksiz doldurup, gelir belgeniz ve kimliğinizle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Eğer bu bankadan bir hesabınız varsa, banka hesap numaranıza göre aldığınız internet bankacılığı şifrenizi kullanarak bankanın online kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka şubelerinden 100.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirken, online olarak 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı verilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler İş cep uygulamasına girdiklerinde hemen kredi başvurusu için sonucu öğrenebilirler. Kredi onayı alanlar bankaya gitmeden bu kredilerini hesaba atabilirler. 36 ay vade ile kullanılan bu kredilerde banka 3 ay erteleme imkanı da sizlere vermektedir. Kredi kullandığınızda hemen 3 ay sonra ödemeye başlayabilirsiniz.

İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca müşteri hizmetleri ve ATM’lerini kullanarak da işlem yapabilmektedirler. Bankadan uygun faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız kredi skorunuzun çok yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca daha önce bu bankadan kredi kullandıysanız banka size özel faizlerle kredi kampanyası yapacaktır. Bunu öğrenmek için internet bankacılığına girebilir veya size gelen SMSLeri kontrol ederek kampanyanızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bankanın internet sitesine girerek, kampanyalarını sürekli olarak kontrol edebilirsiniz. Banka yeni kredi kampanyaları yapmaya devam edecek.