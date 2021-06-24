İş Bankası Kredi Kartı Olanlara 1000 TL nakit desteği ve 20.000 TL kredi veriliyor

İş Bankası yeni kampanyasını duyurdu. İş Bankası kredi kartı kullanan müşterilerine 1000 TL maxi puan ve 20000 TL kredi vereceğini internet sitesi üzerinden verdiği haberle duyurdu. İş bankası müşterisi olan kişiler, bu banka üzerinden kredi kartı kullanıyorsa, hemen destek verilecek. İş Bankası kredi kartı desteği olarak başlatılan bu kampanya için başvurularda başladı. İşte detaylar…

Pandemi döneminin en çok tercih edilen bankaların başında İŞ Bankası geliyor. Banka yeni yaptığı kredi ve kredi kartı kampanyaları ile müşterilerine umut oluyor. Bu bankada hesabı olan kişiler, bankaya gitmeden 1000 TL maxi puan ve 20000 TL krediyi aynı dakikada alabilecekler. Bu kampanya ile ilgili detaylar şu şekilde…

1000 TL Maxi Puan Kartlara Yüklenecek

İş bankası kendi banka müşterisi olan kişilere, 1000 TL maxi puan yükleyecek. Düzenli kart ödemesi yapan ve yüksek limitli harcamalar yapan kişiler, bankanın anlaşmalı olan firmalarından yaptıkları 1000 TL ve üzerinde alışverişlerde en az 100 TL en fazla 1000 TL maxi puan kazanabilecekler. 1000 TL maxi puan kazanacak olan kişiler, ayrıca kredi başvurusu yaparak da hemen kredi onayı alabilecekler. İş Bankası sadece kendi müşterilerine yaptığı bu kredi kartı ve kredi kampanyası ile 20000 TL kredi alacak kişilere 36 ay vadeli işlem yapacak.

36 Ay Vadeli 3 Ay Ertelemeli Olacak

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka belirli şartlar sunuyor. Daha önce bu bankadan kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız ve bu kart ödemelerini düzenli yapmanız gerekmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde, bankalar müşterilerine hızlı, anında kredi sonucu verecek.

İş Bankası özellikle kendi bankasında hesabı olan ve kredi notu 1300 üzerinde olan kişilere, İŞCEP uygulaması üzerinden 36 ay vadeli kredi verecek. Kredi kullanmak isteyenler, kredilerini hemen bu banka üzerinden iş cep uygulamasına girerek alabileceklerdir. İŞ Bankası üzerinden verilecek olan kredilerde, ayrıca banka şubelerine giderek de başvuru yapabilirsiniz. Ama eğer bankaya gitmeden hemen hesabıma kullandığım kredi yatsın diyorsanız, kredi başvurusu için en kolay yöntem iş cep uygulamasıdır. Banka 20 bin TL’ye kadar kredi verecek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak.