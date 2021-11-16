İş Bankası İş Cep uygulamasından kredi dağıtıyor. İş Cep kredi başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

İş Bankası, ülkemizde kamu destekli bankalardan birisidir. Kredi başvurusu yapmak için, banka uygun faiz oranlarıyla ve kolay başvuru imkanlarıyla sizlere kredi imkanı vermektedir. Özellikle yaşadığımız pandemi salgını sonrasında, bankalar tüm işlemlerini artık online olarak yapmaya başlamıştır. Bankada yapılan tüm işlemler, internet bankacılığı üzerinden de yapılabilmektedir. Bu bankanın internet bankacılığı uygulaması iş cep üzerinden, banka işlemleri gibi kolay, hızlı bir şekilde kredi başvurusu da yapabilirsiniz. Banka müşterisi olan ve internet bankacılığı şifresi olan kişiler 50.000 TL’ye kadar İş Bankası İŞ Cep uygulamasından kredi başvurusu yapabilmektedirler. 36 ay vadeye kadar alınan bu kredilerin 3 ay erteleme imkanıyla da verileceğini söylemek istiyoruz.

Şimdi sizlere İş Cep kredi başvurusu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. İşte detaylar…

İş Bankası Kredi Başvuru İçin Şartları Nelerdir?

İş Bankası, kredi vereceği müşterilere özellikle online işlem yaptıklarında daha sert şartlarda onay vermektedirler. Normal kredi notunun da üzerinde bir skorunuzun olması gerekiyor. 1400 ve üzerinde kredi notu olan müşterilerin, anında onay alabileceklerini söyleyebiliriz. Ayrıca banka sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygulamaktadır. Kredi notu yüksek olan kişilerin, düşük faizlerle kredi kullanacağını da söylemek istiyoruz.

İş cep uygulamasından kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın internet bankacılığı üzerinden işlem yapacaksınız. Bunun için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka internet şifresini aldıktan sonra hemen giriş yaparak kredi kullanacağınız için, banka sicilinizin de temiz olması gerekmektedir. Bankalardan icralık olan kişiler, bankalarda avukatlık olan kişiler, başvuru yaptıklarında sistemsel olarak olumsuz yanıtı alacaklardır.

İş Bankası İş Cep Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden iş cep kredisi için bankanın sunduğu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. İş Bankası 50.000 TL kredi başvurusu için, banka 36 ay vade ile sizlere imkan verecektir. Hızlı kredi başvurusu yapmak için, uygulamada krediler menüsüne girip, hızlı kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Başvuru onayı aldığınızda da banka hemen bu krediyi hesabınıza atabileceksiniz. Hesaba atılan kredileri banka şubesinden, atmsinden veya bankamatik kartınızdan hemen kullanabilirsiniz.

İş Bankası İş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapamayanlar bankanın resmi internet sitesinden bireysel bölümüne giriş yaparak da kredi başvurusu yapabilirler. Bireysel müşteri girişi menüsünden de kimlik numaranız ve banka internet şifrenizi girdikten sonra kredinizi kullanmak için giriş yapacaksınız. Aynı menüden işlem yapabilirsiniz.

İş bankası, iş cep üzerinden sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. İhtiyaç kredisi haricinde konut kredisi ve taşıt kredisi almak istiyorsanız, size en yakın banka şubesinden evraklarınız ile işlem yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden onay alamayanlarda banka şubelerine evrakları ile giderek kredi kullanabilmektedirler. Bu alacağınız krediler haricinde daha yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız da bankaya ipotek vermeniz gerekmektedir.