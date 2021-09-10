İŞ Bankası İkili Kredi Kampanyası Duyurdu, İlk Defa Böyle Kredi Verilecek

İş Bankası ikili kredi kampanyası başlattı. Yüksek limitli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi verilecek. İş Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte 100.000 TL ve üzerinde banka borçları olan kişilere borç kapatma kredisi olarak verilen Bu kampanyada ayrıca borç kapatma kredisi içinde de ihtiyaç kredisi olarak sizlere imkan sağlanacaktır. 100.000 TL'ye kadar ikili Kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen kredi onayı alabilir aynı gün içerisinde hem borç kapatma kredisini kullanabilir hem de ihtiyaç kredisini kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yaparak İş Bankası üzerinden kredi kullanabilecektir.

İş Bankası ikili Kredi kampanyasına başvuru şartları nelerdir?

İş Bankası üzerinden ikili Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler bankanın belirlediği şartlara uygun olması gerekmekte. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda hemen kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar ve 100.000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilerin banka t.c. kimlik numaraları üzerinden kredi notu sorgulaması yapacaktır. Yapılan kredi notu sorgulaması sonrasında kredi onayı almak isteyen kişilerin en az 1350 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekmektedir. Kredi kullanmak isteyen kişiler diğer bankadaki borçlarını düzenli ödüyorsa kredi alabilir. Kredi almak isteyen kişiler ayrıca güncel olan borçlar için kredi kullanılabilecektir.

İş Bankası ikili kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredi başvuru formunu alıp doldurup imzalayıp başvurunu yapabilecektir.

İş Bankası şubeleri üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında banka kredi onayı eğer şube yetkisinin de kalmaz ise İş Bankası genel müdürlük tarafından değerlendirileceğini için kredi sonucu sizlere aynı gün içerisinde verilmeyebilir. İş Bankası ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına sadece banka şubelerinden başvuru yaparak Kredi kullanabiliyorsunuz. İnternet üzerinden veya bankanın SMS servisleri üzerinden yüksek limitli kredi başvurusu yaptığınız zaman otomatik olarak olumsuz yanıt alabilirsiniz.