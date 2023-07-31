İş Bankası, kendi müşterilerine özel olarak sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara hızlı ve düşük faizli kredilerden yararlanma imkanı sağlıyor. Hesabı olan müşteriler, sadece 4 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi kullanabiliyorlar. Bu kampanya sayesinde en düşük faiz oranlarıyla finansal ihtiyaçlarını karşılamak artık çok daha kolay ve avantajlı.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler için belirli şartlar bulunmaktadır. İş Bankası kredi puanı 1.350 ve üzerinde olan müşteriler, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Başvuru işlemleri için şubelere gitmeye gerek kalmadan, İşCep uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapılabilmektedir. Başvuruların sonuçları ise sadece 5 dakika içinde değerlendirilerek onaylanan tutarlar aynı gün içinde müşteri hesaplarına aktarılmaktadır.

Emekli müşteriler için de özel avantajlar sunan İş Bankası, emekli kredisi adı altında yüksek limitlerde kredi imkanları sağlamaktadır. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan müşterilere 5000 TL'ye kadar promosyon da verilmektedir. Emekli müşteriler, promosyonlarından faydalanmak için 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını yapabilirler.

İhtiyaç kredisi başvurusunu daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmak isteyen müşteriler, İş Bankası'nın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler.

İş Bankası, müşterilerine sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile finansal çözümleri kolaylaştırıyor ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ödeme seçenekleri sunuyor. Hesabı olan müşterilerin avantajlı faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanmaları için İş Bankası'nın sunduğu bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.