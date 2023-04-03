İş Bankası hesabı olanlar dikkat, Banka 5 gün içinde ödeme verecek! 5 gün içinde işlem yapacaksınız! 

İş Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada 5 gün içerisinde başvurularını yapacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde 5 gün içinde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve bankadan uygun faizlerle hemen ödeme alabileceksiniz. İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilecekler ve İş Bankası'ndan 5 gün içinde yapılan tüm başvurularda da düşük faizli kredi kullanabileceklerdir.

İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi Bankası üzerinden alması durumunda hızlı bir şekilde ödenirken Kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit ödemeler almak isteyen tüm vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız gerekiyor ve banka müşterisi olan vatandaşlardan İşCep uygulaması üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi hemen alabilmektedir.

50.000 TL kredi kullanmanız durumunda ve banka şubelerine gitmeden bu işlemlerinizi iş cep uygulaması üzerinden yapmanız durumunda banka sizlere hemen hızlı bir şekilde sonuç verir ve hesabınıza yatırılan bu krediler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek 50.000 TL ödeme alabilmektedir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olmanız gerekiyorsa hemen ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına sizler de katılabilirsiniz.