İş bankası hesabı olanlar dikkat, 3 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor (Banka müşterileri)

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 3 gün içerisinde işlem yapmaları durumunda uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemlerini İş Bankası şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde işbankası şubelerine giderek de işlemlerimiz hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 3 gün içerisinde işlem yapmak isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi verilecek. Banka müşterisi olan vatandaşların olabilecekleri bu kredilerde gelir belgesiz olarak sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden iş Bankası, iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişiler, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerini şubelere gitmeden hesaplarına yatırarak alabilmektedir.

Banka hesabı olan tüm vatandaşlar, İş Bankası şubeleri üzerinden yapacakları işlemlerde de aynı şartlar dahilinde kredi kullanabilmektedirler. Acil Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını işbankası işçi uygulaması üzerinden yaparlarsa, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemelerini hemen kendi işbankası hesap numarası üzerinden yatırarak, hesaplarını alabilirler.

İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları ile birlikte emekli maaş almaları durumunda başvurularını banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ne yapabileceğini söyleyebiliriz.