İş Bankası Emeklilere 7500 TL Emekli Promosyonu Aralık Ayında Verilecek!

İş Bankası 7.500 TL Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? Türkiye İş Bankası emekliye özel ayrıcalıklı kampanyalarına ek promosyon ödeme yapacağını duyurdu. Aralık ayı içerisinde geçerli başvuruda 7.500 TL hesabı otomatik olarak tanımlanacak. Bankaların belirli dönemlerde uygulamış olduğu politika kampanyaları müşteriye ek kazanç sunuyor. Özellikle emekli müşterilere özel tanımlanan kampanyalar ay sonunu daha kolay getirebilmeyi de destekliyor. Promosyon rakamları gün geçtikçe artıyor ve güncelleniyor. İş Bankası 7.500 TL'ye kadar promosyona ek olarak kart aidatı almadan Maximum Kart kullanma fırsatı da tanınıyor. Yıl sonuna kadar geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin şubeye gelmeden internet bankacılığı üzerinden ya da mobil uygulamayı kullanarak kampanyaya başvuruda bulunması yeterli oluyor.

İş Bankası Maaş Promosyonundan Kimler Yararlanabilir?

İnternet üzerinden yapılacak emekli maaş taşıma işlemlerinin ardından alınacak ilk emekli maaşının ardından hesaba otomatik olarak promosyon rakamı tanımlanıyor. Alınan aylık maaş tutarına göre promosyon ödemesi değişebiliyor. Bu rakam 4.500 TL'den başlıyor. 7.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren promosyon anlaşmasını imzalayan tüm İşbank emekli hesabı kullanıcıları bu faydadan yararlanabiliyor.

İş Bankası Maaş Promosyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli promosyon başvurusunda bulunmak isteyenler İşCep uygulaması içerisinde maaş taşıma işlemlerinin yapılabileceği alanı kullanabilir. İş Bankası müşteri hizmetleri hattı olan 0850 724 07 24 numaralı hattı arayarak emekli maaş hesabı taşıma işlemlerini kısa sürede tamamlanabilir. İlk kez emekli olacaklar ise sunulan taahhütname içerisinde banka seçim aşamasında İş Bankası'nı işaretlemesi yeterli olacaktır.

İş Bankası Maaş Promosyonu Ödemesi

Alınacak ilk maaşın ardından geri ödemesiz promosyon tutarı hesaba otomatik olarak tanımlanıyor. Maaş aralığına göre rakam değişebiliyor. Aşağıdaki tablo incelenerek promosyon ödemesi almak isteyen kişilerin elde edecekleri nakit kazanım detaylı görülebilir:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alanlara 5.250 TL

7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylık alanlar 7.500 TL

İş Bankası Emekliye Özel Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Bankanın emeklilere sunduğu ayrıcalıklar arasında ise sunulan promosyonun dışında şunlar yer alıyor: Kişi istediğinde Maximum Kart ya da ek kart talep edebiliyor. Bunun için ek bir ücret ödemiyor. Yıllık olarak ödenmesi gereken kart aidat ücreti de ödenmiyor. Telefon şubeleri aracılığıyla İşCep uygulaması ya da internet şubesine sınırsız ve ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

Rahatlıkla mesai saatleri içerisinde para transfer işlemi sağlanabiliyor. Para transfer işlemleri mesai saatleri içerisinde ek bir ücret talep edilmeden yapılabiliyor. Farklı ATM'lerden 2 kez olmak üzere ücretsiz nakit çekim istenebiliyor. Alınan emekli maaşına özel olarak düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. Alınan emekli maaşına özel olarak kişiye özel mevduat hesabı, yüksek faiz oranları ile değerlendirilebilir.