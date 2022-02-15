İş Bankası Emekli ve Çalışanlara Kampanya Yaptı! 16.000 TL Ödemeyi Bankaya Gelmeden Ödeyecek

İş bankası üzerinden başlatılan son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlar, 16000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve bu kredileri banka şubelerine gitmeden kendi işbankası hesaplarına yatırabilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sürekli güncel kampanyalar yapan ve kamu destekli olan İş Bankası yapmış olduğu son kampanya ile birlikte 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanından, vatandaşları faydalandıracak.

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşların iş Bankası kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar beş bin TL ve üzerindeki tüm kredilerde banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onay alabilecektir. Ayrıca banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak için bu bankada bir hesabı olması ve hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor.

İş bankası internet bankacılığı şifrenizi oluşturduktan sonra iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan hem bankacılık işlemlerinizi yapabilir hemde istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu buradan takip edebilir ve yapabilirsiniz.

İş Bankası Kredi Başvurusu

İş bankası 16.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, iş cep uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusu yapmaları durumunda hemen kredi sonucunu görecek, onay alması durumunda da işbankası hesabına bu parayı yatıracaktır. 16.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hesaplarına yatıracakları bu kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve internet üzerinden kullanılan kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebilecek.

İŞ cep uygulaması haricinde banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanınız bulunmaktadır. İş cep uygulamasına giriş yapamayan vatandaşlar, banka şubelerine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan krediyi hemen kendi banka hesaplarına yatırabilir. Banka müşterisi olsanız da olmasanız da şubeler üzerinden istediğiniz zaman bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.