İş Bankası Duyurdu! Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarını Kapatıyor! İş Bankası tarafından yapılan kampanya ile birlikte kredi ile kredi kartlarının borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir kredi imkanı sunuluyor. Artık İş Bankası ile kara liste kabusuna son veriliyor.

Ülkemizdeki ekonomik açıdan yaşanan sorunlardan dolayı birçok vatandaş mevcut giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Mevcut giderlerinin yanı sıra kredi ve kredi kartları borçlarını ödemek konusunda da zorlanmalar yaşanabiliyor. Bu durum karşısında İş Bankası vatandaşları rahatlatacak bir kredi için kolları sıvadı.

Kara Liste Kabusu Son Buluyor

Vatandaşlar tarafından kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediklerinden dolayı önemli bir problem ile karşı karşıya kalıyor. Gecikme yaşanan kredi ve kredi kartı borçları yasal işlem başlatılmasından dolayı borçlar katlanmış olduğu gibi kara listeye de girmek kaçınılmaz hale geliyor. Kara listeye alınan vatandaşlar kredi hizmetlerinden artık faydalanamayacak duruma geçiyor. Bu durum ile karşılaşan vatandaşlar herhangi bir şekilde kredi ya da kredi kartı onaylarını alamamaktadır. Böyle bir durum karşısında kalan vatandaşlar düşünen iş bankası borç transferi kredisi sunuyor.

İş Bankası tarafından borç transfer kredisi ile birlikte artık diğer bankalara olan müşterilerin borçları taksitlendirilecek hale geliyor. Mevcut borçların 36 ay vade bölme imkanı ile İş Bankası sunduğu kredi ile kabus olan hayatı daha rahat bir konuma taşıyor.

Kredi kartı limitlerini açacak kredi

Bir başka bankaya kredi kartı borcu bulunan vatandaşların borçlarını da İş Bankası'na transfer etmesi ile kurtulma şansına sahip oluyor. Çekilmekte olan kredi kartı borcunu tamamen kapatabilme hakkı sunuluyor. Böylelikle borcu kapatılmış olan vatandaşlar kredi limitlerini açarak dilediğince kullanılabilecek hale geçiyor.

İş Bankası Borç Transferi Kredisi Aylık Faiz Oranı Yüzde Kaçtır?

İş Bankası aracılığı ile sunulacak olan borç transferi kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar kredi maliyetini de merak etmektedir. İş bankası kredi kampanyası hakkında müşterilerine faiz oranı ise özel şekilde uygulamaktadır. Kredi faiz oranları da kredi başvuru sırasında öğrenilebilmektedir. İş bankası şu anda aylık 1.60 üzerinden faiz ve ihtiyaç kredisi alma imkanı sunmaktadır.

Borç Transferi Kredisi Özel Şartları Nelerdir?

İş bankası borç transferi kredisi kampanyası hakkında özel şartlarda birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. İş bankası tarafından yapılan açıklama ile talep edilecek olan kredi şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir.