İş Bankası Duyurdu! Artık Banka 90 Gün Ödemesi Olmayan Kredi Kampanyasını Başlattı!

50.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya yapan iş Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyasında kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara 90 gün ödemesi olmayan ve iş cep uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlayarak, düşük faizli, gelir belgesiz işlem yapacağını açıkladı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka sizlere düşük faiz oranları ile kredi verirken, ilk taksit ödemesinde erteleme yaparak toplamda da 36 ay vadeli olarak işlem yapabileceksiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak alacağınız 50000 TL kredilerde banka, belirli şartları uygun olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 1350 ve üzerinde bir kredi puan olması durumunda bankanın kredi kampanyasına katılabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların en az son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenirken, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşları bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Başvurularımızı yapacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda ise banka şubelerine gitmeden mobil uygulama aracılığı ile kredi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile işlem yapabilmektedirler.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi için banka şubesine giderek hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. İş bankası banka şubesine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalandırarak banka müşterisi olmanız durumunda hemen işlem yapılır ve kredi kullandırılır.

Emekli olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşını İş Bankası şubesine taşıması gerekiyor. Maaş, taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra sadece 50000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olacak ve sizlere ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak içinde destek kredisi imkanı sağlanacaktır.