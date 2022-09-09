İş Bankası Duyurdu: 50 bin TL, 75 bin TL ve 100 bin TL Almak Çok Basit: Düşük Faizli Ödenecek

İş Bankası yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Bu kredi kampanyasında 50.000 TL’ye kadar internet üzerinden, 100.000 TL’ye kadar da banka şubelerinden kredi verilecektir. 24 ay vadeye kadar kredi kullanmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabileceksiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, sizlere bu yazımızda bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

İhtiyaç kredilerinde yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde bankaların yeni kredi kampanyaları güncellenmektedir. Özellikle ihtiyaç kredisinde 24 ay vadeye kadar verilen krediler, 3 ay ertelemeli olarak verildiğinde müşterilere daha cazip geldikleri için bu kampanyaları daha çok tercih etmektedirler. İş bankası’da uzun yıllardır ülkemizde hizmet veren banka olmasından dolayı müşteri portföyü büyük bir bankadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, yeni kredi kampanyasında 50.000 TL krediyi uygun faiz oranları ile internet üzerinden kullanabilecekler. Daha yüksek kredi isteyen müşteriler ise banka şubelerine gitmek zorundadır. Şimdi sizlere İş Bankası yeni kredi kampanyası başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Nedir?

İş bankası üzerinden eğer ihtiyaç kredisi alacaksanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi kullanabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredilerinde kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşteriler kredi onayı alabilmektedir. Ayrıca bankalarda bir takıntısı olmayan ve sigortalı olarak bir işte çalışan kişiler iş bankası kredilerini kullanabilirler. Sizlerde eğer bu bankadan kredi alacaksanız öncelikle kredi notu sorgulamanızı yapmanız gerekmektedir. Kredi notu sorgulaması yapacak olan müşteriler bankanın internet bankacılığını kullanarak ücretli olarak hemen skorunu öğrenebilirler. Eğer şartlara uygunsanız bankanın yeni kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

İş Bankası 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka 50.000 TL’ye kadar kredi başvurularınızda sizlere internet bankacılığı üzerinden, şubelere gitmeden imkan vermektedir. Bu sebeple kredi kullanacak olan kişilerin bu bankada bir hesabı olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin hesapları olmaları durumunda hemen kredi onayı alacaklarını söyleyebiliriz. Bu hesabınıza bağlı İş cep uygulaması için bir şifre alırsanız ve bu şifre ile giriş yaparak mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparsanız onaylanan krediyi banka şubesine gitmeden hemen kullanabilirsiniz.

İş Bankası 100.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer bu bankanın müşterisi değilseniz veya bankadan daha fazla kredi almak istiyorsanız bu sefer size en yakın iş Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası şubelerinde kredi başvurusu yapacak olan müşteriler giderken kimlik ve gelir belgesini de yanında götürmesi gerekiyor. Emekli olan müşteriler ise bu bankadan maaş almaları durumunda ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Emekli maaşınızı İş Bankası’na taşıdıysanız ilk maaşınızı aldıktan sonra kendi şubenize veya size yakın bir iş bankası şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz. Çalışan müşteriler de ise banka 3 aylık bir sigorta geçmişi isteyecektir.