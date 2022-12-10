İş Bankası Banka Hesabı Olanların Hesaplarına Geri Ödeme! İş Bankası 500 TL Maxipuan Hediye Ediyor!

İş Bankası maximum mobil kullanıcılarına özel yeni yılda 500 TL maxipuan hediye eden kampanyasını duyurdu. 1 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek kampanyadan maksimum kredi kartı ya da banka kartı sahipleri faydalanabilecektir. Belirli kategorilerde yapılacak olan alışverişler geçerliliğini koruyacaktır. İş Bankası'nın yıl sonuna özel ev tekstil, kırtasiye, kozmetik, ayakkabı, giyim ve market alışverişleri için sunduğu indirim kampanyası geçerliliğini koruyor. Maximum mobil uygulama ya da İŞcep üzerinden kampanyaya katılım sağladıktan sonra alışveriş tutarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İş Bankası 500 TL Maxipuan Hediye Kampanya Başvurusu

Kampanyaya katılım sağlamak isteyenlerin Maximum mobil uygulama ya da İŞcep uygulaması içinde yer alan kampanyalar alanına gelmesi ardından ilgili kampanya bulunarak Katıl tuşuna basılması gereklidir.

İş Bankası 500 TL Maxipuan Hediye Kimler Faydalanabilir?

İş Bankası maximum kart sahipleri bireysel kredi kartı ya da bankamatik kart sahipleri faydalanabiliyor. 9 Aralık tarihinde başlatılmış olan kampanya 1 Ocak 2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin tek seferde seçili kategorilerde 400 TL ve üzeri iki ve sonraki harcamalarında 50 TL toplamda 500 TL maxipuan kazandırıyor.

İş Bankası 500 TL Maxipuan Hediye Katılım Şartları

Ticari bankamatik kartı ile yapılacak ya da kredi kartı ile yapılacak olan harcamalar kampanyaya dahil edilmiyor. Kazanılan maxipuanlar kampanya dönemi içerisinde alışveriş iptal edildiğinde geri alınıyor. 18 Ocak 2023 tarihinde alışveriş yapılan kartını içerisine yükleniyor. Kullanılmadığında 1 Mart tarihinde hesaptan geri alınıyor. Aynı gün içerisinde farklı işyerlerinden yapılacak harcamaların tümü kampanya içerisine dahil ediliyor.