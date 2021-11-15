İş Bankası, Akbank ve ING 30.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç kredisi veriyor, 3 Bankadan Açıklama VAR

İş Bankası, Akbank ve ING 30.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde bu üç bankadan hızlı bir şekilde ihtiyacınız olan krediyi alabilirsiniz. 30 bin TL 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi almak için şartlar nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Bankaların son dakika kampanyaları ile birlikte oldukça yeni kredi kampanyaları başlamıştır. Sizlerde 30.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda bu bankalardan anında onay alabilir ve dilerseniz banka şubelerine gitmeden de kredileri kullanabilirsiniz. Alacağınız 30.000 TL kredilerde bankalar daha önce 60 ay vadeye kadar kredi vermekteydiler. 4 Eylül itibariyle artık BDDK kararı ile bankalar 36 ay vadeye düşmüşlerdir. Sizlerde kredi alacaksanız, 36 ay vadeye kadar kredilerinizi kullanabilir, onay aldığınız kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Üstelik bu alacağınız ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sunulacaktır.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

Alacağınız kredileri hemen kullanabilmeniz için bankaların başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Bankalar kredi notunuza uygun olarak kredi vereceklerdir. Kredi notu müşterilerin, daha önceki banka çalışmalarından oluşan bir puanlamadır. Bu puanlama yüksek ise kredinizi kullanabilirsiniz. 1200 ve üzerinde olan, banka sicillerinde sıkıntı olmayan kişiler, bu 3 bankanın kredi kampanyalarına katılabilir ve kredilerini kullanabilirler. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankalara hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

İŞ Bankası 30.000 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacaksanız, banka şubelerinden gelir belgenizi götürerek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra hemen sizlere uygun olan krediler verilmektedir. 30.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, 36 ay vadeli kredi kullanmanız mümkündür. Banka 36 ay vadeli kredi kullanacak olan müşterilerine ayrıca online olarak da imkan vermektedir. İŞ Cep uygulaması kullanıyorsanız, başvurunuzu online yapabilir ve onaylanan kredinizi hesaba atabilirsiniz.

Akbank 30.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank, 30.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda, online şubelere gitmeden hizmet vermektedir. Bunun için bankanın internet bankacılığı olan sistemi Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanan müşteriler, 36 ay vadeye kadar kredilerini anında alabileceklerdir. Başvuru yaptığınızda ne kadar onay alacağınızı uygulamada görecek ve bu kadar limitte kredinizi kullanabileceksiniz. Akbank 36 ay vadeli verdiği kredilerde ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sizlere sunacaktır.

ING 30.000 TL Kredi Başvurusu

ING İhtiyaç kredisi başvurusu banka şubesinden, banka ATM’sinden, müşteri hizmetlerinden ve en kolay olarak internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak yapılabilmektedir. Başvuru formunu doldurduktan sonra hemen kredinizi kullanabilirsiniz. ING Bank üzerinden 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunulacaktır. Ayrıca bu banka 30.000 TL kredi onayı aldığınızda, sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygular. Faiz oranı düşük olan kişiler kredi notu yüksek olan kişilerdir. Başvuru yaptığınızda eğer bu bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden kredinizi internet bankacılığı üzerinden de kullanabilirsiniz.