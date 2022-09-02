İş Bankası, Akbank ve 1 Özel Banka Daha Öğrenci Olanlara Nakit Desteği Başlattı! Eylül Sonuna Kadar Süre Verildi

Öğrenci olan kişilerin de para ihtiyaçları oldukları zaman arkadaşlarından ve eşlerinden dostlarından bulamadıkları paraları bankalardan kredi alarak değerlendirmek istemektedirler. Yalnız öğrenci olan kişilerin sigortası olmaması durumunda bankalar bu kişilere kredi vermek istemeyecektir. Özellikle şubelerden yapacağınız başvurular da sigortanızın olmadığı için onay alamazsınız. Öğrenci olan kişilerin kredi alabilmeleri için öncelikle daha önceki banka çalışmalarının olması ve bu banka çalışmalarının da temiz olması gerekiyor. Bir kredi kartı kullandıysanız bu kredi kartını düzenli olarak yatırıyor olmanız size kredi notu oluşturacak ve bu kredi notu sayesinde de onay olabileceksiniz. Eğer bankaların uzaktan online ve SMS kredi başvurularını yaparak onay alırsanız, sigortanız olmasa bile kredi alabilirsiniz. Şimdi sizlere öğrenci olan kişilerin 18000 TL hangi bankalardan kredi alabileceklerini söyleyeceğiz.

Akbank 18.000 TL öğrenciye kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bu bankada bir hesabı olması gerekiyor. Şubelere giderek ben öğrenciyim kredi almak istiyorum derseniz maalesef onay alamazsınız. Bu bankanın internet üzerinden verdiği online kredi başvurusu sisteminden onay almanız gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasına girerek direkt kredi başvurusu yaparak, buradan 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz çok yüksekse daha yüksek limitlerde de kredi almanız mümkündür. Başvuru yapmak isteyenler bu bankada hesapları olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak hemen işlem yapmaya başlayabilirler. Aldığınız krediler ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve size ihtiyaç kredisi faiz oranları eşdeğerinde birlikte verilecektir. Güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.



İş Bankası öğrencilere 18.000 TL kredi başvurusu

İş Bankası da aynı Akbank'ta olduğu gibi öğrenci olan kişilere online olarak kredi vermektedir. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa veya bu bankada bir kredi kartı kullanıyorsanız, bankanın İş Cep uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası öğrencilere 18.000 TL kredi vermektedir İş Bankası kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra onay almanız durumunda paranız hesabınıza yatacaktır. Hafta sonu dahil 7 gün 24 saat İş Bankası üzerinden verilen bu olmayan krediye başvuru yapabilirsiniz.

Denizbank online 18.000 TL kredi nasıl alınır?

Denizbank üzerinden online 18 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankada hesabı olmaları durumunda deniz mobil uygulamasına girerek bu işlemleri yapabilir. Özellikle öğrenciyim diyenler, Denizbank online işlemler menüsünden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler. Denizbank online üzerinden sadece ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Kredi alacak olan müşterilerin anında onay alabilmeleri için banka kredi notunun en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Onaylanan krediler şubelere gitmeden hemen anında hesabınıza yatacaktır.