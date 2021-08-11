İş Bankası, Akbank, TEB ve Şekerbank 10.000 TL Kredi Kampanyası Başlattı, Bugün Başvuru Yapanlara Özel Faiz Oranı

İş Bankası, Akbank, TEB ve Şekerbank 10.000 TL Kredi Kampanyası Başlattı. On bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, verdiğimiz bu dört bankanın yeni yapmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak kendi ihtiyaçları için kredi kullanabilirler. On bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi başvurusu yapmadan önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Kredi onayı almak istiyorsanız bu bankalar, sizlerin kredi notuna bakarak onay verecektir. İş bankası, Akbank, TEB ve Şekerbank kredi kullanacak olan müşterilerin en az 1100 ve üzerinde kredi notunun olması gelir durumunun iyi olması, diğer bankalara daha çok başvuru yapmamış olmasını isteyecektir. Eğer şartlar uygun olduğunuzu düşünüyorsanız size uygun olan bankadan hemen 10 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası, 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, sadece kimlikle de kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen kredi sonucu söylenir. İş bankası özellikle acil durumlarda ihtiyacı olan kişilere on bin TL'ye kadar olan bu kredileri 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak vermektedir. Size en yakın olan iş bankası şubesine giderek başvuru yapamadıysanız bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz. Bu bankada hesabı olan kişilerde hesaplarına bağlı olarak internet bankacılığı şifresi alarak iş cep uygulamasından kredi başvurusu yapabilir.

Akbank 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank 10 bin TL kredi kampanyasına katılacak olan müşterilere SMS atarak, ne kadar onay alacaklarını görebilir. Kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına mesaj atarsanız, Akbank kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de ondan kredi kullanabilirler.

TEB Bankası 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Teb Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atabilir veya size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. On bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vadeyle işlem yapabilir, ilk taksit ödemesinde de üç ayı erteleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de kredi başvurusu yapılmaktadır.

Şekerbank 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank şubelerine giderek, kimliğinizi ve gelir belgenizi verdikten sonra kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. on bin TL'ye kadar kredi kampanyası olarak yapılan bu kredilerde banka, özellikle çalışan müşterilere düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır. Emekli olan kişiler için ise banka daha değişik kredi kampanyalarına başvuru almaktadır. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını Şekerbank'a taşıyarak on bin TL ve üzerinde kredilerinin kredi notu düşük olsa bile alabilir.