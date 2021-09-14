İş Bankası Acil Para İsteyenlere Hemen Onaylı 15.000 TL Kredi Kampanyası Başlattı

İş Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyası için 15.000 TL kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler 15 bin TL'ye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilecekler. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler ihtiyaç kredisi almak için İş bankası'nın belirlediği kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor.

15000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler genellikle bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarını araştırmaktadırlar. İş Bankası Kendi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 15.000 TL ve üzerinde acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere hızlı başvuru imkanı sunacak. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka üzerinden almış olduğunuz nternet bankacılığı şifresi ile birlikte şubelere gitmeden İşCep uygulamasından da kredi kullanabileceksiniz.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden nasıl kredi alınır?

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankanın müşterisi olması gerekmektedir. Banka hesabınız varsa hesap numaranız üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için internet şifresi almanız gerekiyor. İş Bankası 15.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli bu krediyi İşCep uygulaması üzerinden vereceğini duyurdu. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler kredi notu 1350 ve üzerinde olması durumunda İş Bankası üzerinden kredi kullanabileceklerdir.

İş Bankası İş Cep uygulamasına girdiğiniz zaman bireysel bölümünden kendi hesaplarımız seçerek buradan kredi başvurusu bölümüne gelip ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yaparak kredilerini kullanabilir.

İş Bankası İşCep uygulaması haricinde banka ayrıca kendi şubeleri üzerinden de kredi imkanı sunacak. İş Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir buradan hızlı bir şekilde Kredi kullanarak ihtiyacınız kadar kredi hesabınıza arttırabilirsiniz. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden İş Bankası ATM sinden ve İş Bankası müşteri hizmetleri numarasından da acil ihtiyaçlarınız olduğu zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.