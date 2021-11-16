İş Bankası 7 Gün 24 Saat 40.000 TL Anında Kredi Onayı Vereceğini Resmen Duyurdu

İş Bankası Anında Kredi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası anında kredi başvurusu yapmak için şartlar nelerdir? İş bankası üzerinden 40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

İş bankası Türkiye’de kredi başvurusu yapılan en popüler bankalardan birisidir. Bu sebepten ötürü de banka sürekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyası yapmaktadır. İş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler bankaya gitmeden de online olarak 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu krediyi alabilmeniz için bankanın şartlarına özel müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi notunuzun yüksek ve kredi sicilinizde sıkıntı olmaması durumunda bu bankada olan hesabınız üzerinden internet şifresi alıp kredi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

İş Bankası Kredi Başvurusu Yöntemleri Nelerdir?

İş bankası üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapacaksanız internet şubesi üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz. Bunun için iş cep uygulamasına girmeniz gerekiyor. İŞ cep uygulaması üzerinden anında kredi başvurusu için sırasıyla Krediler menüsünde Anında Kredi başvurusu bölümüne girip başvuru limitinizi yazarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer internet bankacılığı kullanmıyorsanız da bankamatiklerden kredi başvurusu yapılmaktadır. ATM üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız Başvurular bölümüne girip TC KİMLİK ve Cep telefonunuzu yazıp başvuru yapacağınız miktarı yazdıktan sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onaylanan krediyi bankamatikte olan hesabınıza aktarabilirsiniz. Kartsız işlemlerden bu işlemi yaparsanız kredi onayı aldıktan sonra banka şubelerinden kredinizi kullanabilirsiniz. İş bankası 25.000 TL’ye kadar olan kredilerde artık online hemen onay verebilmektedir. Özel müşterilerine ve kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişilere de 40.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğer kredi başvurusunu online olarak yapacaksanız hiçbir evrak gerektirmeden kredi başvurunuzu kullanabilirsiniz. Ama eğer banka sizi kredi onayı için banka şubesine davet ederse kredi başvurusu yaparken evraklarınızı da bu bankaya vermeniz gerekiyor. Bu sefer gelir belgesi evraklarınızın ve SGK dökümünüzün olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kimlik, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve son 3 aylık sigorta dökümlerini bankaya bildirmeleri gerekmektedir. Eğer kredi kullanacak kişi emekli ise emekli maaşını bankaya taşıması gerekiyor. Kredi başvurularını 18 yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan herkes şartlara uygun olduklarında yapabilirler.

İş Bankası Kredi Sonucu Öğrenme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Eğer bankadan online olarak kredi başvurusu yaptıysanız ve başvurunuzun ne durumda olduğunu hala bilmiyorsanız kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri yaparak başvurunuzun ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. İş Bankası üzerinden alınan bu kredilerde normal şartlarda hemen cevap gelmektedir. Ama sistemsel bir sıkıntı varsa ve kredi başvurusu yapan kişinin cep telefonuna mesaj gelmiyorsa bazı yöntemler ile hemen kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Bunun için banka şubelerine gidip veya müşteri hizmetleri numarası 0850 724 0 724’ü arayarak hemen kredi sonucunuzu sorabilirsiniz.