İş Bankası 10.000 TL Acil İhtiyaç Kredisi kampanyası başlattı. Banka acil kredi ihtiyacı olan her müşteriye anında 10.000 TL vermektedir. Sizde iş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bankanın başvuru şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Yazımızda sizlere iş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

İş Bankası ülkemizde kredi veren bankalar arasında her zaman en çok tercih edilen bankalardan birisidir. Bu bankada kredi alacak her müşteriye özel bir kampanya vardır. İş Bankası ihtiyaç kredisi için yaptığı son kredi kampanyasında da 10.000 TL anında kredi imkanı vermektedir. Sadece acil ihtiyaç kredisi olarak değil, diğer tüm ihtiyaçlarınız için de bu krediyi kullanabilirsiniz.

İş Bankası kredi başvurusu yaptığınızda kredi notunuzun 1350 ve üzerinde olması durumunda onay alacaksınız. Banka müşterisi olan kişiler kredilerini bankaya gitmeden de kullanabilirler.

Müşteri olmayan kişilerde şartlara uygun olursa kredi başvurusu yaparak aynı gün içinde bu kredileri kullanabilmektedirler. Sizlere şimdi bu yazımızda İş Bankası üzerinden verilen kredilerin başvuru şartları nelerdir, hangi durumlarda kredi kullanılır bunun bilgisini vereceğiz.

İş Bankası 10.000 TL Acil Kredi Başvurusu

Acil para ihtiyacımız olduğu zaman aklımıza ilk gelen kurumlar bankalardır. Bankalarda bu sebeple acil ihtiyaç kredisi kampanyaları yapmaktadırlar. Sizlerde eğer İş Bankası üzerinden kredi kullanacaksanız bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız internetten veya banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler eğer bu bankada bir hesapları varsa, hiçbir şekilde bankaya gitmeden anında 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman sizlere onay verirse, krediyi hemen hesaba atabilirsiniz. Evraksız, kefilsiz, kimliksiz internet bankacılığı üzerinden 10.000 TL krediyi kullanacaksınız. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay erteleme de yapabilirsiniz.

10.000 TL kredi başvurusu için banka şubelerine gidecekseniz bankaya giderken başvuru için evrak götürmeniz gerekmektedir. Kimlik ve gelir belgeniz ile size en yakın İş Bankası şubesinden acil 10.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında değerlendirme hızlı bir şekilde yapılır ve onay almanız durumunda bankadan kredinizi kullanabilirsiniz.

İş Bankası Diğer Kredi Kampanyaları Nedir?

İş Bankası üzerinden verilen ihtiyaç kredilerinde acil ihtiyaçlarınız için 10.000 TL’ye kadar kredi verilmektedir. Normal bir kredi başvurusu yapacağınız zaman banka size 100 bin TL’ye kadar değerlendirme yapacaktır. Bu değerlendirme de banka sizin kredi skorunuza ve gelir durumunuza göre bir limit belirleyecektir. Kredi onayı alırsanız da aynı gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz.

Banka ayrıca 100.000 TL’ye kadar diğer bankalarda olan borçlarınız içinde borç kapatma kredisi vermektedir. Sizde bu kredileri kullanarak tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplayabilirsiniz. Bu kredilerde 60 ay vadeye kadar verilmektedir. 100.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız da bankaya ipotek vermelisiniz. İpotek verdiğiniz arsa veya ev tapusunun ekspertiz değerinin %50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz.