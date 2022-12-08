İş Bankası 1 Yıllık BluTV Hediye Ediliyor! İşCep İş Bankası müşterilerine özel başlattığı yeni kampanya ile bir yıl boyunca BluTV üyeliği hediye ediliyor. Sadece müşteri olma admını tamamlayanlar 1 yıl boyunca ücretsiz olarak dijital platformu kullanmaya başlayabiliyor. BluTV onlarca yerli ya da yabancı yapıma ulaşılabilecek. Dizi ve filmlerin yer aldığı belgesellerin ve komedi programlarının farklı çeşitlerinin bir araya getirildiği yapımlardan oluşan özel bir dijital platformdur. Bu platform ücretli olarak aylık belirli bir tutar karşılığında kullanılabiliyor ancak Türkiye İş Bankası sunduğu kampanya ile sadece mobil müşteri olma adımını tamamlayana 1 yıl boyunca ücretsiz olarak bu platformu kullanma ayrıcalığı sağlıyor.

İş Bankası 1 Yıllık BluTV Hediye Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin İşcep uygulamasında cep telefonuna indirmesi gerekiyor. Ardından müşteri olma adımlarını tamamlayarak uygulama üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olma adımını tamamlaması yeterli oluyor. Tamamlandıktan sonra bankamatik kartı ya da kredi kartı ile bir sonraki ayın ilk haftasında özel bir kod paylaşımı yapılacaktır.

Bankamatik kart ya da kredi kartını teslim almış olan müşterilere özel sunulacaktır. Bu müşteriler kod ile bir yıl boyunca ücretsiz BluTV üyeliği kazanacaktır. Her müşteri sadece tek bir kod ile sınırlandırılır. Aktive edilmiş olan kodlar geçerli olacaktır. Bir süre sonra aktif hale getirilmediğinde kod geçerliliğini getirecektir.

İş Bankası 1 Yıllık BluTV Hediyesi Nasıl Aktif Edilir?

Kampanya kodu verilmiş olan tüm müşterilerin blutv.com internet sitesine giriş yaparak kampanya adımı ve İş Bankası bölümüne geçmesi gerekiyor. Burada isim, soyisim, e-posta adresi tanımlandıktan sonra şifre ile üyelik başlatılır. Tek seferle sunulmuş olan kod ayarlar menüsü içerisinde yer alan kupon kodu alanına girilir. 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sistem kullanılmaya başlanabilir. Satın alınmış olunan tüm kodlar yurtiçi kullanımlarda geçerliliğini koruyor.