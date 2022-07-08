IRS, ABD Hazine Gözlemcisinden Eski FBI Yetkililerinin Denetimlerini Soruşturmasını İstedi

İç Gelir Servisi (IRS), ABD Hazine Bakanlığı genel müfettişinden , eski Başkan Donald Trump'ın öfkesinin sıklıkla hedefi olan iki eski FBI yetkilisini hedef alan yoğun vergi denetimlerini çevreleyen koşulları derhal gözden geçirmesini istedi .

IRS sözcüsü Jodie Reynolds Perşembe günü yaptığı açıklamada, IRS Komiseri Charles Rettig'in eski FBI Direktörü James Comey ve eski Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'nin denetimlerini araştırmak için Vergi İdaresi Genel Hazine Müfettişi ile şahsen iletişime geçtiğini söyledi .

Reynolds, ajansın konuyu resmi olarak genel müfettişliğe havale ettiğini söyledi.

Ancak Reynolds, "üst düzey IRS yetkililerinin bir şekilde Ulusal Araştırma Programı denetimleri için belirli kişileri hedef aldığını önermenin gülünç ve doğru olmadığı" konusunda ısrar etti.

ABD medya kuruluşları tarafından bildirildiği üzere, IRS Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Federal gizlilik yasaları, belirli vergi mükellefi durumlarını tartışmamızı engelliyor" dedi.

"Denetimler kariyerli memurlar tarafından gerçekleştirilir ve IRS, sınav sürecini ve siyasi amaçlı denetimlere karşı korumak için güçlü güvencelere sahiptir."

Soruşturma, The New York Times'ın Comey ve McCabe'nin vergi beyannamelerinin IRS tarafından nadiren denetlendiğini bildirmesinden bir gün sonra geldi.

Gazete, Comey'nin denetimden 2019'da haberdar olduğunu ve McCabe'nin 2021'de incelemeye alındığını öğrendiğini söyledi.

Times, istilacı denetimler için seçilme ihtimalinin son derece düşük olduğunu bildirdi: “Örneğin, IRS, 2017 için sunulan yaklaşık 153 milyon bireysel iadeden yaklaşık 5.000'i veya kabaca 30.600'den birini hedefledi” dedi.

McCabe Perşembe günü CNN'ye , konuyu genel müfettişe havale etmenin doğru bir adım olduğuna inandığını söyledi, ancak bakalım IG bu konuda hareket edip bulgularını kamuoyuna açıklayacak mı?

Trump, yıllarca başkanlığını gölgeleyen FBI Rusya soruşturması nedeniyle her iki adama da defalarca saldırdı. Trump, Comey'i 2017'de Rusya ile Trump'ın başkanlık kampanyası arasındaki olası bağları inceleyen soruşturmanın ortasında görevden almıştı.

Görevden alınmasından yaklaşık bir yıl sonra Comey, eski Cumhuriyetçi cumhurbaşkanını göreve “ ahlaki açıdan uygun ” olmakla suçladı. Comey bir röportajda, "Bu başkanın zorluğu, etrafındaki herkesi lekelemesidir" dedi.

McCabe, Adalet Bakanlığı genel müfettişinin bir gazete muhabirine bilgi verilmesine izin verdiği sonucuna varması ve ardından iç araştırmacıları sızıntıdaki rolü hakkında yanıltması üzerine Mart 2018'de görevden alındı .

Dönemin başsavcısı Jeff Sessions tarafından fesih , McCabe'nin emekli olmasından saatler önce geldi.