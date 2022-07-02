İrlanda Cumhuriyeti Hollanda Futbolunda Tecavüz ve Saldırıyı Ortaya Çıkardı

Hollanda adına forma giyen ve altı yıl forma giyen 59 yaşındaki oyuncu, 2019 yılından bu yana İrlandalı patron.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "35 yıldır dünyadan, ailemden, takım arkadaşlarımdan, oyuncularımdan, iş arkadaşlarımdan ve artık kabul edebiliyorum kendimden bir sır sakladım" dedi.

Genç bir oyuncuyken "önde gelen bir futbol yetkilisi" tarafından tecavüze uğradığını ve daha sonra diğer iki erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

Açıklamada, üçünün de olay sırasında Hollanda futbolunda istihdam edildiği belirtildi.

Buna yanıt olarak Hollanda FA, geçmişte Pauw'un işbirliğiyle bağımsız bir soruşturma başlattığını ve hatalar yaptığını kabul etti.

"Raporda belirtilen hataları kabul ediyoruz ve bu onun başına gelmemeliydi. Vera'nın o sırada hak ettiği güvenli çalışma ortamını yaşamamış olması kabul edilemez" denildi.

Pauw, Hollanda'da oyuncu ve menajer olarak görev yaptığı dönemde sistematik cinsel istismara, gücün kötüye kullanılmasına, zorbalığa ve yıldırmaya maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

"Geçtiğimiz 35 yıl boyunca tacizi gizli tuttum. Bunun hatırasının hayatımı kontrol etmesine, beni günlük acı ve ıstırapla doldurmasına, içsel duygularıma hükmetmesine izin verdim" dedi.

"Birçoğuna göre küstah ve gürültülü bir futbol koçu ve menajer, erkeklerin dünyasında zirveye yükselen sert bir kadın olarak görülüyorum. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz."

Tatmin edici bir yanıt alamadan Hollanda Futbol Federasyonu'na beş rapor sunduğunu ve bu nedenle yakın zamanda suçları Hollanda polisine bildirdiğini söyledi.

Hollanda Futbol Federasyonu, "KNVB'de, Vera Pauw'un geçen yıl bir konuşmada bize anlattığı yakın geçmişte olmayan deneyimler karşısında çok şok olduk" dedi.

Bağımsız bir soruşturma "KNVB'nin bir dizi meseleye farklı şekilde yaklaşması gerektiğini gösterdi".

Pauw'un Hollanda FA çalışanlarından gelen hatalara ve zararlı yorumlara maruz kaldığını ve KNVB'nin Vera'nın "2011'de cinsel açıdan saldırgan davranışlarla ilgili ilk sinyallerine" yeterince yanıt vermediğini veya doğru politikalara sahip olmadığını tespit etti.

Pauw'un deneyimleriyle ilgili bir başka 2017 konuşmasında, Pauw'un "açıkça" herhangi bir işlem yapmamalarını istediğini söyledi.

Pauw, "Polise gitmek benim için sonun başlangıcı gibi geliyor ama daha fazla kalp ağrısı olacağını biliyorum. Hollanda medyasında korkunç çilemle ilgili hikayeler görünebilir ve iddiaların yapılabileceğini biliyorum. hikayemi lekelemek için bana karşı" dedi.

Benzer deneyimler yaşayan diğer kişilerin "artık öne çıkıp hikayelerini paylaşacak kadar cesur hissedeceklerini" umduğunu söylüyor.

Açıklamada ayrıca "mahremiyetimden geriye ne kaldı" sorusu sorulur ve İrlanda Futbol Federasyonu'na desteği için teşekkür edilir.

"İrlanda'da kendimi her zaman güvende hissettim ve kendimi güvende ve desteklenmiş hissetmeye devam ediyorum ve bunun ne kadar iyi hissettirdiğini size anlatamam" dedi.

"Ben buyum, artık saklanmak zorunda değilim. Umarım hayatıma özgürce devam edebilirim."

Bir FAI bildirisi şöyleydi: "FAI, ona kişisel ve profesyonel düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm desteği sundu.

"FAI, bu açıklamaların Vera'nın iyiliği üzerindeki etkisinin kesinlikle farkındadır ve ona FAI yönetim kurulunun ve dernekteki tüm meslektaşlarının süregelen tam desteğine dair güvence vermiştir."

Hollanda Futbol Federasyonu, raporun tavsiyelerine göre harekete geçeceğini söyledi.