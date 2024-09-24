Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin rekor puana ulaşmasında ve Avrupa'da ilerlemesinde başrol oynayan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişinden bu yana göz ardı edilen isimlerden biri oldu. İsmail Kartal döneminde 46 maçta 18 gol ve 12 asistle dikkat çeken İrfan Can, Mourinho yönetiminde ise sadece 1 maça ilk 11'de başlayabildi. Ligde 5 karşılaşmada toplam 195 dakika, Avrupa’da ise 94 dakika süre aldı. Sonradan girdiği maçlarda hücumda etkili olan milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Portekizli teknik adam, sağ açıkta İrfan Can yerine asıl mevkisi bu bölge olmayan Tadic'e şans vermeyi tercih etti. 29 yaşındaki oyuncu, özellikle derbide 3-0 geriye düşüldükten sonra oyuna alındı, bu hamle Mourinho'nun tercihlerini sorgulattı.

Beşiktaş’ta Muçi Tartışması

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon devre arasında yüksek maliyetle transfer edilen Muçi'yi kadroda düşünmüyor. Eyüpspor maçının kadrosuna alınmayan genç futbolcunun antrenman performansı sorgulanıyor. Van Bronckhorst, kadro seçimlerinde oyuncuların form durumuna ve haftalık performansına güvendiğini belirtti.