İran'ın Güneyinde 6.1 Büyüklüğündeki Depremde En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ilinde ön büyüklüğü altıdan fazla olan en az üç depremde en az beş kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı.

En güçlü şoklardan ikisi 6.3 büyüklüğünde kaydedildi, ancak tüm can kaybına neden olanın, Cumartesi gününün erken saatlerinde meydana gelen yüzeyin yaklaşık 10km (6,2 mil) altında bir başlangıç ​​​​büyüklüğündeki 6.1 deprem olduğu düşünülüyor.

Yerel yetkili Foad Moradzadeh, devlet haber ajansı IRNA'ya verdiği demeçte, "Kurbanların tümü ilk depremde öldü ve sonraki iki şiddetli depremde kimse evlerinin dışında olduğu için kimse zarar görmedi" dedi.

Yerel yetkililer, Bandar Abbas yakınlarındaki köy ve kasabalarda en az 30 artçı sarsıntı hissedildiğini belirterek, sarsıntıların komşu Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildiğini sözlerine ekledi.

Depremler binlerce insanı gecenin geri kalanını geçirdikleri sokaklara gönderdi. Birçok insan hala yerel makamların ve acil servislerin kurduğu çadırlarda kalıyor.

Yerel Kızılay acil yardım servisinin genel sekreteri Yaqoub Soleimani, İran devlet medyasına arama kurtarma operasyonlarının sona erdiğini ve daha fazla can kaybının beklenmediğini söyledi.

Yerel sıcaklıklar 45 santigrat dereceye kadar ulaştığından, titremelerden etkilenenler için soğutma sistemleri kurmanın zor olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki ve devlet televizyonu tarafından yayınlanan videolarda birkaç köyde yıkılan evlerin olduğu görüldü. Onlarca köy de kısa süreliğine güç kaybetti.

İran'ın güney eyaletleri son zamanlarda birkaç güçlü deprem gördü, ancak can kaybı ve hasar sınırlı oldu. Devlet televizyonu, geçen ay Hürmüzgan'ın batısını 150 deprem ve sarsıntının vurduğunu söyledi.

Geçen yıl Kasım ayında Bandar Abbas yakınlarındaki Qeshm adası yakınlarında iki güçlü deprem meydana geldi ve bir kişi öldü.

Geçen yıl Nisan ayında, büyük bir nükleer santralin bulunduğu Buşehr'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak fazla hasara yol açmadı.

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde, 2003 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem 31.000'den fazla insanı öldürdü ve antik Bam kentini yerle bir etti.