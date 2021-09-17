İran Yakıtı Taşıyan Düzinelerce Kamyon Lübnan'a Ulaştı

İran'dan mazotla dolu düzinelerce tanker, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını ihlal eden militan grup Hizbullah'ın imzaladığı bir anlaşmayla, ülkenin eşi görülmemiş enerji kriziyle mücadele etmek için Suriye üzerinden Lübnan'a geldi.

Perşembe günkü kamyon konvoyu, ABD'nin yaptırımlar nedeniyle "ciddi zarar verici sonuçlara" yol açacağı konusunda uyardığı militan grup tarafından düzenlenen bir dizi teslimatın ilki.

Lübnan, Dünya Bankası'na göre modern tarihin en kötü ekonomik çöküşlerinden birinin pençesinde. Döviz kıtlığı, milyonlarca insan için sürekli elektrik kesintilerine ve su kesintilerine neden olan sakatlayıcı yakıt kıtlığı gördü.

Hizbullah, hamisi İran'dan yakıt tedariki konusunda pazarlık yaptı ve teslimatı bir zafer olarak nitelendirdi.

Bekaa Vadisi sakinleri tarafından çekilen videolar, doğudaki Baalbek kentine doğru yola çıktığı bildirilen konvoyu karşılayan sevinçli kalabalığı gösterdi. Hatta bazıları kutlamada havaya tüfekler ve roket güdümlü bir el bombası attı. Hizbullah'ın grubu ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ı öven sarı bayrakları ve pankartları sokakları süsledi.

Hizbullah'ın Al-Manar TV'si bunu “Amerikan kuşatmasını kırmak” olarak kutladı. Kamyonların, Hizbullah bağlantılı bir dağıtım şirketinin yakıt dağıtmaya başlayacağı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine doğru yola çıktıkları belirtildi.

Hizbullah destekçisi Nabiha İdris, konvoyu selamlamak için başkalarıyla bir araya gelerek, “Bu bizim için çok büyük ve harika bir şey çünkü Amerika ve yabancı ülkelerin kuşatmasını kırdık” dedi. Allah'ın ve büyük annemiz İran'ın yardımıyla çalışıyoruz" dedi.

Lübnanlı veya ABD'li yetkililerden İran'a akaryakıt teslimatı hakkında hemen bir yorum yapılmadı. Independent, yeni enerji bakanı Walid Fayad ile temasa geçerek, “Bunun bakanlıkla hiçbir ilgisi yok” dedi. Bir önceki enerji bakanı Raymond Ghajar, geçen hafta İran'dan ithal edilecek yakıt için herhangi bir talep almadığını söyledi - Hizbullah'ın bu hamleyle devleti atladığını ima etti.

13 aylık siyasi çıkmazın ardından geçen hafta hükümeti kuran Lübnan'ın yeni başbakanı Najib Mikati de Hizbullah'ın İran yakıt anlaşması hakkında yorum yapmadı.

İzleme grubu TankerTrackers.com Salı günü yaptığı açıklamada, İranlı bir tankerin dizelini Lübnan'a getirilmeden önce Suriye'nin Baniyas limanında Suriye depolama yerlerine boşalttığını bildirdi.

Her biri 50.000 litrelik kamyonlardan oluşan ilk konvoy, Suriye'deki Al-Qusayr'daki resmi olmayan bir sınır kapısından Lübnan'a ulaştı. Cuma günü bir başka tanker konvoyunun daha gelmesi bekleniyor.

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, bu hafta başlarında televizyonda yaptığı bir konuşmada, tankerin, yetkilileri utandırmaktan ve Lübnan'a yaptırım riskinden kaçınmak için yükünü doğrudan Lübnan'a boşaltmadığını söyledi. İran, Suriye ve Hizbullah ABD yaptırımları altında ama Lübnan değil.

İki hafta önce Lübnan'ı ziyaret eden dört Demokrat senatör, İran'ın yakıt anlaşmasının batı ile ilişkileri ciddi şekilde etkileyebileceği ve İran'a bakmak yerine Amerika'nın Lübnan'ın yakıt sıkıntısının üstesinden gelmesine yardımcı olacağı konusunda uyardı.

Hizbullah, 2019'un sonlarında can almaya başlayan Lübnan ekonomik çöküşünü, kısmen militan grubun Lübnan'daki gücü ve etkisi nedeniyle ABD yaptırımlarının neden olduğu gibi tasvir etti. Washington tarafından terör örgütü olarak tanımlanan grup, birbirini takip eden ABD yönetimleri tarafından onaylandı ve Lübnan'da kendisini devletin kurtarıcısı olarak konumlandırdı. Nasrallah geçen ay İran'ın krizi hafifletmek için Lübnan'a yakıt gönderdiğini duyurdu.

Eleştirmenler bunun Lübnan devletinin dağıldığının bir başka işareti olduğunu söylediler. Lübnanlı bir petrol ve gaz uzmanı ve aktivisti olan Laury Haytayan, “Bugünü unutmayın” diye tweet attı. Bu arada İranlı yetkililer, Lübnanlılara kendi halklarından daha iyi davrandıkları yönündeki eleştirileri savuşturmak zorunda kaldılar.

Geçen ay bir Twitter kullanıcısı, "Benzin İran halkı için çok daha pahalı ve Lübnan'daki Hizbullah için bedava" dedi. Lübnan Hizbullah Grubu genel sekreteri Hassan Nasrallah, İran'dan bağışlanan benzini taşıyan bir akaryakıt tankerinin birkaç saat içinde İran'dan yükleneceğini ve gelecekte bu ülkeye diğer sevkiyatların gönderileceğini gururla duyurdu.

Lübnan'ın ekonomik sıkıntıları, ülkenin kabinesinin Ağustos 2020'de Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa etmesinin ardından bir yıl boyunca hükümeti olmaması nedeniyle daha da kötüleşti. Avrupa Birliği o zamandan beri yeni bir hükümetin ilerlemesini ve dayatması gereken reformları engelleyen Lübnanlı politikacılara yaptırım uygulamakla tehdit etti.