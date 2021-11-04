İran ve İsrail Birbirlerini Siber Saldırılarla Suçluyor

İran ve İsrail, tırmanan rekabetlerinin en son aşaması gibi görünen, birbirlerinin sivil bilgi teknolojisi altyapısına baştan sona siber saldırıları hızlandırıyor gibi görünüyor.

Çarşamba günü İsrailliler, İran bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir hacker kolektifi Black Shadow'un bir tıp enstitüsüne ve LGBTQ+ flört sitesine on binlerce İsrailli hakkında özel bilgilerin sızdırılmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından enkazı değerlendiriyorlardı.

Saldırılar, Tahran'ın İsrail'e atfettiği İran petrol istasyonları ağına 26 Ekim'de düzenlenen bir siber saldırının ardından geldi.

İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in yetkilisi Harel Menashri, Kan televizyon ağına verdiği demeçte, "Kara Gölge, bir suç örtüsü altında faaliyet gösteren İranlı bir saldırı grubunun kapağıdır" dedi. "İran, siber sistemler aracılığıyla stratejik bir bakış açısıyla çalışıyor - İsrail'in finans ve istihbarat sektörlerine zarar vermek için."

İran, geçen haftaki siber saldırı nedeniyle felç olduktan sonra Salı günü petrol dağıtım sistemini yeniden diriltmeyi başardığını söyledi. 4.000'den fazla servis istasyonu saldırı nedeniyle devre dışı kaldı ve bu da kıtlıklara ve trafik sıkışıklığına neden oldu. İranlı yetkililer saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Ancak İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi (SNSC) sekreteri Ali Shamkhani, geçen hafta İbranice bir tweet'te saldırının kontrol altına alındığını övündü.

İran sivil savunma şefi General Gholamreza Celali Cumartesi günü devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Hâlâ adli olarak söyleyemeyiz, ancak analitik olarak bunun Siyonist rejim, Amerikalılar ve ajanları tarafından gerçekleştirildiğine inanıyorum" dedi.

Ne İsrail ne de İran, saldırıların arkasında diğerinin olduğuna dair kanıt sunmadı. Ancak İran'ın nükleer ve füze programlarını artırması ve iki ülkenin kendilerini Lübnan ve Suriye'de karşı karşıya bulmasıyla Orta Doğu'daki iki rakip arasındaki artan gerilimin ortasında geldiler. Savaş, her iki tarafın da birbirlerinin gemilerine saldırdığı iddia edilen Orta Doğu nakliye şeritlerine kadar uzandı. Çarşamba günü İran, ABD güçlerinin Kızıldeniz'deki tankerlerinden birini ele geçirmeye çalıştığını iddia ederek birkaç ayrıntı verdi.

İsrail başbakanı Naftali Bennett, The Sunday Times'a bu hafta başlarında yayınlanan bir röportajda, "İran'la soğuk bir savaşımız var" dedi. “Son 30 yıldır İran, dikkatimizi dağıtmak için etrafımızda konumlandı. Tüm enerjimizi, tüm inovasyonumuzu, teknolojimizi ve ekonomimizi kullanarak birkaç adım önde olduğumuz bir noktaya gelmek için onlara karşı çalışacağız.”